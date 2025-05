Ofelia Fernández apoyó la candidatura de Santoro y Rocío Figueroa, la más joven de Pro, salió al cruce

Sin cargos en la actualidad pero siempre activa en la política, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández salió a apoyar la candidatura de Leandro Santoro para las elecciones legislativas de este domingo, en el último tramo de la campaña en la Ciudad. Lo hizo con un video donde habló de los problemas de vivienda y quien salió al cruce fue Rocío Figueroa, la más joven de las candidatas que lleva Pro en su boleta.

La apuesta del peronismo, que este jueves cierra la carrera electoral en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, fue un Santoro video junto a Ofelia para tratar un tema que les preocupa a los jóvenes: el de los alquileres y el acceso a una vivienda propia.

“Algunas cosas han cambiado pero ¿se solucionó el tema? No, ser inquilino sigue siendo una puta tortura, sobre todo para los de nuestra edad, que ponemos 60% de nuestro sueldo en poder dormir en alguna parte", sostiene Ofelia en el primer tramo de la grabación, sobre un fondo negro.

Ofelia Fernández apoyó la candidatura de Santoro para el domingo 18

Entonces, plantea que la Ciudad tiene “muchas herramientas” para solucionar esta cuestión y acusa a los reiterados gobiernos de Pro en la Capital de no haber generado “ninguna” iniciativa para abordar la inaccesibilidad a los alquileres.

“Yo ya hablé de esto, ya presenté proyectos, rompí las pelotas todo lo que pude durante mi mandato como legisladora, pero en ese momento no había caso, porque el macrismo tenía mayoría absoluta, es decir, ni se podían discutir esas cosas. Pero eso cambió. Ya no tienen mayoría y puede cambiar más porque este 18 de mayo se eligen legisladores porteños y por primera vez en mucho tiempo se pueden no solo discutir, sino que aprobar proyectos importantes como estos, que te mejoren la puta vida”, comenta la dirigente peronista, en relación con que en esta elección -según los sondeos- el partido amarillo perdería su hegemonía y que otros sectores podrían aumentar su caudal de representación.

“Yo legisladora no soy, candidata tampoco, pero sí inquilina y militante política. Y sobre todo me entusiasma la posibilidad de que una nueva Legislatura discuta nuevos proyectos para una nueva generación que vive hoy por hoy solo de pálidas. ¿Dónde están esos proyectos? ¿Cuáles son? ¿Y con qué candidato?“, se pregunta Ofelia y ahí da paso a la aparición de Santoro, que enumera sus iniciativas sobre este ámbito, no solo para los jóvenes sino también para los jubilados.

“Por lo que le debe la Ciudad a mi generación...”, dice Fernández para el final y Santoro completa: “Es ahora Buenos Aires”. Ella, entonces, levanta los dedos pulgares hacia arriba, como suele posar para las selfies el presidente Javier Milei, y el candidato eleva sus cejas, de forma irónica.

La respuesta de Figueroa

Tras eso, Figueroa -que va quinta en la lista de Pro- se sumó a la disputa y salió a defender al oficialismo. “Yo sí soy candidata a legisladora por Pro y también inquilina como vos. Yo sueño con mi casa propia y, gracias a que volvieron los créditos hipotecarios a la Argentina (después del desastre que dejó Alverso Fernández), voy a llevar a la Legislatura porteña un proyecto para acceder a créditos hipotecarios para jóvenes hasta 35 años, a una tasa preferencial a 3,5%”, indicó la dirigente del riñón de Cristian Ritondo, que les enrostró a los dos opositores su apoyo a la administración nacional anterior.

“¿Ley de alquileres? No es respuesta. No lo fue. Los jóvenes tenemos que poder soñar con nuestra vivienda, no pensar en parches que terminan siendo mediocres. ¡Besos!“, comentó, en la publicación de Ofelia.