Ofelia Fernández criticó a sus pares en la Legislatura por las tomas en los colegios: “¿Alguien tiene ganas de laburar concretamente?”

Después de varios días con decenas de colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires, la legisladora porteña Ofelia Fernández criticó a sus pares en la Legislatura. “¿Alguien tiene ganas de laburar concretamente?”, lanzó la legisladora del Frente de Todos.

“Quiero insistir en que, habiendo un conflicto tan grande como la toma de los colegios, acá nos pongamos a laburar. No sé si alguien tiene ganas. En el caso de la diputada María Bielli, hay presentado un proyecto de ley de financiamiento educativo. En mi caso, de reforma del sistema de alimentación escolar”, sostuvo Fernández.

En una enérgica intervención, volvió a apuntar contra la titular de la cartera de Educación de la Ciudad: “¿Se podrá tratar en alguna sesión? ¿Se podrá reunir cada tanto la comisión de educación? ¿Alguien tiene ganas de laburar concretamente? Porque la ministra de Educación, Soledad Acuña, ya tengo claro que no. Porque mandar a la policía a la casa de los estudiantes a las 11 de la noche a amenazar a sus padres me parece, primero, un espanto; segundo, muy de vaga, discúlpenme, muy de vaga me parece”.

sobre el conflicto educativo en la ciudad: pic.twitter.com/xSsNqH0Ta6 — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) October 6, 2022

“Sos ministra de Educación: resolvé el conflicto con políticas educativas. Escuchá a los pibes. ¿Por qué? Porque hay una ley de centro de estudiantes que les da derecho a organizarse y a elegir representantes, voceros y presidentes, a los que votan los mismos estudiantes”, continuó la legisladora.

“A Soledad Acuña ni siquiera la votó nadie, la puso Larreta. Así que podría tomarse el tiempo de escuchar a los representantes del gremio estudiantil de los centros de estudiantes. No me parece que sea un esfuerzo tan grande que se ponga a laburar. ¿Cómo es esto de no escuchar a algunos pibes porque militan en agrupaciones? Cualquier ciudadano tiene derecho a hacer política, como la hacen ustedes. Se llama democracia, me parece un concepto sencillo. Si quieren, la próxima les traigo un PDF, un Power Point, un dibujito para que quede más claro”, redobló Fernández.

“Porque hablan de que son los del diálogo, pero tienen menos diálogo que una película muda. Siéntense a escuchar a los pibes, expliquen cuál es su modelo educativo. No es que los estudiantes se despertaron un día y se les ocurrió que tenía que haber viandas ya hay viandas. ¿Pueden explicar por qué el Estado compra basura y pide que los pibes se la coman?”, cuestionó la legisladora, y agregó: “Si a la ministra le preocupa la pérdida de días de clase, ¿no va a hablar de la pérdida de días de clase porque hay ratas o no hay agua? ¿Por qué no se dedican a mejorar la infraestructura escolar?”.

Hacia el final, ironizó sobre declaraciones de la ministra y apoyó a los estudiantes que tomaron las escuela. “La ministra dijo explícitamente: ‘No voy a discutir el problema de fondo, voy a discutir las formas’. Bueno, yo soy legisladora porteña, no voy a discutir proyectos de ley, voy a discutir que tienen que estar escritos en ‘comic sans’ o que tienen que llegar en un sobre rojo. Por suerte hay una generación que me sigue enseñando y a la que quiero declararle mi acompañamiento. Espero que algunos sean un poquito menos mediocres y puedan empezar a verlo”, cerró.

