Soledad Acuña lanzó una dura advertencia: “Esos chicos que están en las tomas no son alumnos regulares, perdieron la regularidad”

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, hoy lanzó una dura advertencia y aseguró que los “chicos que están en las tomas no son alumnos regulares, perdieron la regularidad”, porque con el nuevo modelo de presentismo bimestral del 85%, sólo tenían siete días de faltas. Por ese motivo, señaló que los y las estudiantes que continúan en las tomas deberán hacer “medidas compensatorias” como “ir a la escuela los días sábados”, para recuperar los días perdidos, y que sino no podrán acreditar las materias: “En mí tiempo se llamaba quedar libre”.

Consultada en Radio Rivadavia sobre la continuidad de los siete colegios tomados en el distrito porteño, la ministra de Horacio Rodríguez Larreta, apuntó directamente contra La Cámpora, el kirchnerismo y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) por ser quienes, para ella, incitaron las tomas: “Es un iniciativa completamente político-partidaria que empezó hace 10 días en las escuelas incitado por Ctera y por legisladores del Frente de Todos que entregaron manuales a los estudiantes en 15 escuelas sobre cómo tomar una escuela, qué reivindicaciones podían tener y cómo organizarse”.

Asimismo, calificó como “incomprensible” la medida, porque “hasta ese momento no teníamos en ninguna de las escuelas información de que hubiese una situación de molestia o malestar”. Además, insistió en que los colegios no tienen “reclamos propios”, sino que “son reclamos genéricos en solidaridad con otras escuelas”.

“Estas escuelas no tienen demandas propias y aunque las tuvieran, en democracia, no es manera vulnerar el derecho a la educación”, expresó y profundizó: “En democracia siempre hay maneras de comunicarse. El derecho a manifestarse está explícito desde la Convención Internacional del Derecho del Niño la que la ciudad adhiera lo permite pero nunca vulnerando la educación y cerrando las escuelas”.

Después, respondió sobre las denuncias presentadas a los padres y las posibles sanciones a los alumnos. “No amenazamos a los padres solamente sino que ya iniciamos una denuncia en el fuero contravencional y penal por aquellos padres que dijeron que avalan la medida de fuerza ya que ellos son los responsables adultos mientras -sus hijos- intrusan un edificio público”.

En ese sentido, sostuvo que las sanciones para los alumnos serán “pedagógicas” y que tienen que ver con el régimen de regularidad: “Hace unos meses presentamos un nuevo sistema de presentismo, que estipula un 85% mínimo de presencialidad por bimestre. En este caso son siete u ocho los días que podían faltar”.

Remarcó que “esos chicos que están en las tomas ya no son alumnos regulares, porque perdieron la regularidad y este bimestre van a tener que hacer medidas compensatorias, como por ejemplo ir a la escuela los días sábados; y si en el segundo bimestre no las acreditan no van a poder acreditar las materias. En mí tiempo se llamaba quedarse libre”.

Noticia en desarrollo...