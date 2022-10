Tras las tomas, poco movimiento en escuelas porteñas afectadas por el paro docente: cómo lo evalúan los gremios y la Ciudad

A una semana de levantada la toma estudiantil, la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta es otra vez el centro de las miradas. Hoy hay un paro docente convocado por la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), paso inicial para la posterior marcha que a las 16 los docentes harán juntos hacia la Jefatura de Gobierno.

Esta mañana aún quedaban carteles a medio caer, con las consignas “Con hambre no se puede estudiar” y “Basta de persecución política” arrancadas de las rejas del colegio, que funciona en Urquiza 277, Balvanera. El silencio era casi total y había muy poco movimiento porque, según dijo a LA NACION una persona que trabaja en el colegio y prefirió resguardar su identidad, “hoy están todos de paro”. Desde la portería del establecimiento aseguraron que la escuela está abierta y que el director y algunos docentes fueron a dar clases, pero que sin embargo fueron los estudiantes los que no concurrieron.

A pocas cuadras, en el Colegio N°3 Mariano Moreno, en Rivadavia 3577, el panorama era similar: poco movimiento y silencio, pero allí los carteles permanecían en pie. “Los docentes sostienen la escuela pública, no el gobierno de CABA”, decía uno. El establecimiento estuvo tomado durante toda la semana pasada y ayer retomó su funcionamiento habitual. Hoy, personal de la escuela que se encontraba en el ingreso afirmó que algunos docentes asistieron y otros, no. “No podríamos indicar la adhesión, pero lo importante es que los chicos están en las aulas”, dijeron.

Alumnos ingresan al colegio Mariano Moreno, que está abierto pese al paro docente Ricardo Pristupluk

Catalina Martínez, madre de una alumna de tercer año, se acercó a media mañana a retirar a su hija ya que esta le avisó que no tenía clases. “Algunos profesores avisaron de antemano que no vendrían, pero otros no. Por eso vine a buscarla, para que no estuviera acá sin hacer nada”, explicó.

De acuerdo con Amanda Martín, secretaria general de Ademys, el paro es una extensión de la jornada de reclamo y paros que comenzó hace 15 días como manifestación en contra de la extensión “arbitraria” de la jornada laboral en un contexto de “bajos salarios”.

“La adhesión de hoy también es muy alta, dado que no hubo respuestas por parte del Ministerio de Educación porteño y se agrega que reclamo estudiantil, que confluye con el docente”, sostuvo Martín.

Todavía quedan carteles de la toma levantada hace una semana en el Colegio Mariano Acosta, hoy afectado por un paro Ricardo Pristupluk

Por su parte, desde UTE calificaron la adhesión al paro como “masiva”. En un comunicado firmado por Angélica Graciano, secretaria general de UTE-CTERA, dijeron: “Al comienzo de esta jornada de lucha de la comunidad educativa, hay una masiva adhesión al paro de la docencia de la ciudad de Buenos Aires. Hoy continuaremos la jornada movilizándonos junto a estudiantes y familias contra el hostigamiento de Rodríguez Larreta [Horacio, jefe de gobierno] y Acuña [Soledad, ministra de Educación] a quienes defendemos la escuela pública y contra el atropello a los derechos conquistados históricamente”.

En cambio, desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que “el acatamiento a la medida de fuerza de UTE y Ademys en la ciudad es del 21%, según un relevamiento en más de 200 escuelas”.

Además, UTE exigió la apertura urgente de la Mesa Salarial, la recomposición y regularización de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), que la jornada laboral docente sea de lunes a viernes, la titularización para todos los docentes interinos y contratados, una ley de paritaria docente local, la recuperación del sistema de medicina laboral y solidaridad con la lucha estudiantil.

Como se recordará, a mediados de septiembre el Ministerio de Educación anticipó que tres de las cinco jornadas de capacitación docente previstas para 2023 se realizarán en sábados. La decisión implica que la Ciudad pague a los docentes un adicional por tener que prestar tareas un día no laborable.

En el Colegio Mariano Moreno se dictan clases entre afiches colgados durante el reclamo estudiantil Ricardo Pristupluk

Lara Turi, alumna de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la UBA, en Marcelo T. de Alvear 1855, confirmó que el paro docente de hoy se realiza en conjunto con los estudiantes, ya que los reclamos son los mismos que vienen reclamando los alumnos desde el 23 de septiembre, cuando el centro de estudiantes de la escuela Mariano Acosta tomó el establecimiento y otros 20 se fueron plegando a la medida en diferentes momentos.

El Ministerio de Educación de la ciudad informó que al día de hoy quedan dos colegios tomados: la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida coloquialmente como “Lengüitas”, en Juncal 3251, donde según dijeron hoy mismo habrá una reunión, y la Escuela de Educación Artística Rogelio Yrurtia, en la avenida Juan Bautista Alberdi 4139.