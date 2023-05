Ofelia Fernández dijo que los militantes kirchneristas “ya están gobernando” la Ciudad y explicó por qué

escuchar

En medio de la campaña de Pedro Rosemblat en la ciudad de Buenos Aires, la legisladora Ofelia Fernández dijo que los militantes kirchneristas “ya están gobernando” el territorio porteño, pese a que la hegemonía en la Capital la tiene Pro desde hace 16 años. Aunque esa fuerza conduce la gestión ahora, la representante planteó que hay tareas de las que no se encargan en las filas de Horacio Rodríguez Larreta, sino que son los partidarios del Frente de Todos quienes las realizan.

“Lo primero que hicimos fue sacar un videíto que decía abran paso. Y abran paso se puede referir al camino, pero en ese caso era algo más específico. Era la PASO electoral, que haya PASO en al ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que decía el videíto. No solamente ellos ganan hace 16 años; si ellos ganan hace 16 años, es porque nosotros perdemos hace 16 años. Entonces, alguna cosa hay que revisar”, dijo Fernández, para comenzar. Se refirió así al momento en que desde el Frente Patria Grande ungieron a Rosemblat y presionaron para competir en una línea interna del Frente de Todos. Ese espacio está conducido por el precandidato a presidente y referente social Juan Grabois, quien se mostró sentado al lado de ella.

“La experiencia militante del distrito no es retórica, no es ideológica; es una experiencia de construcción real y material del distrito. Hay una militancia que sabe cómo haría las cosas porque ya las hace”, enfatizó la legisladora.

Bajo esa postura, entonces ejemplificó: “En esta ciudad hay un conflicto o un problema de falta de vacantes o de deserción escolar y quienes le encuentran respuesta son los militantes, y los militantes que a voluntad ponen bachilleratos populares o jardines comunitarios. De la misma manera que podemos hablar de la política de residuos que han construido desde abajo los cartoneros y cartoneras, y las promotoras ambientales. Tenemos ahí promotoras de género, casas violetas, casas de la mujer, en esos barrios populares en donde debería haber centros integrales de la mujer por ley y no los hay. Conocemos esta ciudad, conocemos cómo transformarla y de alguna manera ya la estamos gobernando”.

Acá el link a la charla en cuestión con Pedro Rosemblat y @JuanGrabois

( https://t.co/ujAZEi31tc ) pic.twitter.com/GJb2CCmrlD — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) May 2, 2023

Convencida de eso, Fernández señaló que el kirchnerismo debe “pasar más tiempo queriendo enamorar” otra vez en el distrito y a su militancia, y envió además un mensaje a otros referentes del espacio que se subieron a la competencia electoral en años anteriores, al considerar que quisieron “ponerse un trajecito y que le parezca lindo al gorila que ve TN”. Dijo, sin embargo: “O de última que vaya el compañero a TN, pero que se banque la PASO, y que haya otros compañeros y compañeras levantando la construcción militante que lleva mucho tiempo acá en el distrito sin ser reconocida, que llegan cinco minutos antes, te dan dos volantes y te dicen: ‘Andá a militar, compañero’”.

Aseguró también que desde el Frente Patria Grande no pretender ir a una “interna feroz”, sino que quieren poner sobre la mesa los matices, una campaña y una “lógica de construcción” que sea distinta, y una cuestión de identidad política. “Porque en esta ciudad la intentaron matar a Cristina, compañeros y compañeras. Entonces si nosotros pensamos que esta ciudad no tiene nada que ver o no debería tener un rol central en la defensa de Cristina, estamos equivocados. Pero flaco favor le hace a construir un distrito que quiera acompañarnos en la defensa de Cristina poner candidatos que para nombrarla miran una encuesta cada mañana y se fijan si ese día conviene o no conviene”, deslizó.

Consideró además que la ciudad de Buenos Aires debería ser la ciudad de todos los argentinos y de todas las argentinas, pero remarcó que “por alguna razón”, hoy no lo es. “Tenemos que construir esa potencia. En la ciudad de Buenos Aires hay porteños y porteñas nacidos y criados, pero viven personas de todas las provincias de la Argentina, de todos los países latinoamericanos, y queremos que exprese más esa potencia que otra cosa. Y que siendo la ciudad más rica del país enseñe lo cerca que está la resolución de algunos conflictos, la disminución de algunas desigualdades”, pidió y concluyó: “Yo quiero vivir en esta ciudad, quiero que esta ciudad no expulse a nadie, y quiero pelear y defender los derechos de los porteños y las porteñas, nos voten o no, por ahora “.

LA NACION