Ofelia Fernández les puso un apodo a Kicillof, Máximo y Massa y dijo: “No es lo mejor ir unidos en octubre”

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández consideró que el peronismo no debería ir unido en las elecciones nacionales si siguen así de tensionadas las relaciones entre las distintas vertientes del espacio, luego del encendido cierre de listas para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

De cara a octubre, la referente que surgió de la militancia secundaria consideró que la dirigencia opositora pasa la etapa “más frívola y desorientada” que ella haya conocido y usó una particular forma de referirse al gobernador Axel Kicillof, al diputado nacional Máximo Kirchner y al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, que representan a las tres terminales más importantes de la coalición.

En el streaming Gelatina, Ofelia pidió discutir la estrategia del peronismo para las elecciones de octubre, cuando las provincias elegirán senadores y diputados que ocuparán bancas en el Congreso nacional.

“Yo creo humildemente y, sujeta a que me convenzan, que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Hay que asumir la conflictividad que hay dentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas”, sostuvo la exlegisladora, para sorpresa de sus compañeros de panel y en un pedido a los seguidores del canal para que le digan por qué debería ser de otra forma.

Ofelia Fernández, tras el cierre de listas del peronismo en la Provincia

“Yo como votante capaz me fumo que sea esto lo que se arma, voy y lo voto. Como militante, no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa en Fuerza Patria, como siempre, con la misma pavada, yo te voto, no tengo ningún problema, [pero] no voy a militar para esto. No elegí la militancia política para esto. No les voy a militar a uno solo de sus candidatos, esa es mi máxima de ahora, convénzanme de lo contrario. No ellos, ellos no me pueden convencer, la dirigencia de nuestra fuerza política no me puede convencer de nada“, dijo.

Además, la dirigente -que es una de las que pica en punta para formar parte de las listas nacionales a nivel porteño- fustigó a los jefes de la fuerza. “No me dan ganas de escucharlos, me duermo cuando los escucho. No les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que he visto en mi vida. Pero ustedes [el público] me pueden convencer. ¿Tiene que haber unidad? ¿Por qué? Yo no lo creo", insistió.

Dijo también que ya no tiene ganas de que quienes no están en la mesa de decisión sean “pasivos receptores” de cómo se organiza la “rosca” en medio de los cierres. “Empecemos a presionar un poco y a no obviar que si quieren que el escenario sea ese, tengan que defenderlo con un poco más de ganas”, enfatizó y fue ahí cuando sin tapujos mencionó a la cúpula del partido: “Que no sea que vienen las tres pijas Massa, Máximo y Axel y ‘esto es así porque te lo cuento’“, exigió. ”Explicame por qué carajo esta lista de unidad le va a cambiar la vida a alguien, con amor", concluyó.