Adorni se sumó al rechazo de los Milei a Villarruel y habló del mensaje de Karina en medio de la interna

En medio de las distintas internas que hay dentro de La Libertad Avanza (LLA) en pleno arranque de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a las críticas de los hermanos Milei contra Victoria Villarruel. Aseguró que la vicepresidenta “no es parte” del proyecto oficialista, como así también que “no comparte los objetivos” del Gobierno.

En tanto, ahondó sobre el mensaje que escribió en X el miércoles la secretaria general y titular partidaria, Karina Milei, para dar respaldo a su armador, Sebastián Pareja, ante los dardos que recibió de los jóvenes propagandistas que responden al asesor Santiago Caputo, que quedaron apartados de las listas.

“Con respecto a la vicepresidenta, lo hemos dicho una y mil veces, independientemente de la terminología utilizada por el Presidente o por otros miembros del Gobierno”, comentó Adorni después de que Milei asegurara en Córdoba esta semana que su excompañera de fórmula es una “bruta traidora”.

“Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, de ese norte. El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo, así que no hay ninguna novedad con eso”, dijo el vocero, que buscó bajarle el tono a la influencia que estos conflictos de cúpula podrían tener en la administración nacional. “¿Por qué no se podría gobernar con eso? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa... Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”.

Asimismo, definió el vínculo con Villarruel en este momento como una “relación institucional”.

En tanto, Adorni ahondó sobre las palabras de Karina Milei tras el cierre de listas para la elección en la Provincia. “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, dijo el miércoles por la tarde la hermana presidencial, que no suele hablar pese a su poder, para bajar una línea interna.

Por su parte Adorni, que es un ladero de la secretaria general, comentó: “Es un tuit partidario, en términos del partido y la conformación de la estructura. Y, en tal caso, si tengo que hacer un análisis, fue un mensaje para todos. Es que los cargos no importan, que quiénes están en una lista, en un puesto en una función no importan y que lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección”, planteó y marcó: “Eso es lo importante y lo que refleja el tuit”.

Bajo la premisa de que esta postura que marcó Karina Milei fue dirigida a las distintas vertientes del oficialismo, que atraviesa un período de fricciones después de que Santiago Caputo y los suyos quedaran relegados del armado en la Provincia, Adorni expresó, para bajarle el tono a la disputa: “[El de Karina] fue un mensaje para todos de ‘¡vamos para adelante!’. Es razonable que en los armados de listas y en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados. No ha pasado nada que uno considere anormal, atípico, más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armado. Creo que fue un mensaje para absolutamente todos, para mí también, para todos los que defendemos estas ideas. [Dijo] ‘hemos cumplido otra etapa, vamos todos para adelante’“.

Tal es la confianza de Karina Milei con Adorni que, finalmente y como una sorpresa de las últimas horas, LA NACION confirmó que su hermano, Francisco Adorni, encabezará la lista en la octava sección electoral (la que incluye a La Plata).

Mientras tanto, Adorni vocero deslizó que LLA no piensa en acordar con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para la elección de octubre en la Ciudad, luego de que el alcalde abriera la puerta a esa posibilidad en estos días, tras resistirse por meses.

“En términos generales, cuando se habla de tabula rasa... Yo he usado la terminología en discursos míos. La tabula rasa nunca es para todos, siempre es para quienes efectivamente tengan el deseo real y genuino de entender cuál es el vehículo y el norte. Tienen que estar esos dos elementos", comentó, aunque aclaró que no se refería puntualmente a Jorge Macri porque la conformación o no de una alianza la deberá definir el partido.

El Presidente tiene la relación cortada con el jefe de Gobierno ya que se enojó durante la campaña a las elecciones porteñas de mayo porque Pro contrató al gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí, a quien Milei acusa de haberle hecho una campaña negativa durante las presidenciales de 2023.