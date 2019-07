La prueba piloto se hará con 1200 jóvenes en seis instalaciones militares del país

El Gobierno anunció hoy la creación de un "Servicio Cívico Voluntario en Valores" destinado a jóvenes entre 16 y 20 años y a cargo de Gendarmería Nacional , que tiene como objetivo de brindar "formación" a quienes no estudian ni trabajan o a quienes buscan capacitarse.

La iniciativa generó preocupación y cuestionamientos en sectores de la oposición, que consideró el anuncio como un "retroceso" y lo comparó con el servicio militar. Dirigentes del kirchnerismo no tardaron en salir a calificar al proyecto de "colimba" y a vincularlo con la "represión".

¿Qué dice la resolución? El texto, publicado hoy en el Boletín Oficial, afirma que el Servicio Cívico estará enfocado en la "capacitación en valores democráticos y republicanos, el fomento del compromiso personal y para con la comunidad, los hábitos responsables, el estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes".

Esto se traducirá, según la letra chica de la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , en talleres para aprender distintos tipos de oficios (desde los tradicionales hasta los novedosos, como el desarrollo de "software de videojuegos", según dijo hoy en conferencia de prensa), en la vinculación con profesionales que guíen al joven en la elección de su futura profesión y en el ejercicio de la disciplina, entre otros puntos.

El servicio cívico incorporará a jóvenes que tengan entre 16 y 20 años que se inscriban vía web o personalmente a partir del 1° de agosto a través de los mecanismos que anunciará el ministerio. Bullrich dijo que estará centrado en la orientación vocacional y se hará especial hincapié en la búsqueda de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, aunque el ingreso no estará limitado a quienes componen ese grupo.

Habrá, en principio, seis lugares distribuidos por el país donde podrán asistir los jóvenes, de 200 cupos cada uno. Aunque habrá 1200 lugares disponibles a nivel nacional en una primera etapa, la ministra cree que estarán "sobrepasados" y que serán los padres quienes instarán a sus hijos a asistir.

"Esto es un aporte de una gran institución, como es la Gendarmería, a todos aquellos jóvenes que necesitan un empujen hacia la responsabilidad y libertad", dijo Bullrich.

Tres de esos lugares funcionarán en la provincia de Buenos Aires (San Miguel, Mercedes y La Matanza), pero la Gendarmería también tiene infraestructura lista para recibir jóvenes en Santiago del Estero, Bariloche y Córdoba.

El servicio se llevará a cabo en Campo de Mayo; en el Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero, de Mercedes; en la escuela de Suboficiales "Cabo Raúl Remberto Cuello", de la ciudad cordobesa de Jesús María; en el establecimiento Agrupación XVII de Santiago del Estero; en el Escuadrón N° 34 de Bariloche, y en la Casa de Retiro Cura Brochero, en el barrio La Bastilla, de González Catán.

Según afirmó Bullrich, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Francia, el servicio cívico no será obligatorio y quienes asistan no deberán vivir en los establecimientos. El Gobierno dispuso que los jóvenes deberán ir una vez por semana.

Además de la capacitación, para la que estarán involucrados referentes de universidades y de la sociedad civil, quienes asistan deberán respetar reglas disciplinarias, como la puntualidad y el izado de la bandera "cantando una canción adecuada", según afirmó Bullrich.

La ministra respondió también a las críticas a la iniciativa y pidió "dejar de lado los preconceptos".

"No queremos entrar en esas discusiones porque parten de un concepto equivocado respecto de las fuerzas de seguridad. He leído algunos de los comentarios, que estigmatizan a las fuerzas de seguridad. Ya lo hemos vivido", dijo en respuesta a LA NACION. Y agregó: "Hay que dejar de lado los preconceptos y abrirse a las instituciones. Es un discurso que atrasa, que quiere dejar a las fuerzas de seguridad a afuera de la democracia y es una gran injusticia y no lo vamos a aceptar".