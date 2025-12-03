Andrew Giuliani apuntó contra los hinchas “problemáticos” y se permitió hacer una broma sobre Messi

WASHINGTON.- Cuando faltan solo dos días para el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center en esta capital, Andrew Giuliani, director ejecutivo del task force de la Casa Blanca designado por el presidente Donald Trump, destacó cómo se aceleró el proceso para conseguir citas de visados en la Argentina, se refirió al trabajo de las fuerzas de seguridad argentinas para identificar “actores problemáticos” de cara al torneo, y hasta bromeó con Lionel Messi.

Giuliani, a cargo de supervisar la planificación del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, fue enfático en destacar que no tolerarán “alborotadores” y que la “seguridad y hospitalidad pueden coexistir” en el mayor evento de la FIFA.

En mayo, antes del último Mundial de Clubes en Estados Unidos del que participaron Boca y River, el Ministerio de Seguridad que lideraba Patricia Bullrich le había proporcionado a las autoridades norteamericanas una lista con más de 15.000 personas a las que se les prohibió la entrada a los estadios de fútbol locales debido a su comportamiento violento.

Banderazo de hinchas de Boca en Miami. Alan Craig

En una conferencia de prensa en el Foreign Press Center de Washington, LA NACION consultó a Giuliani sobre si las autoridades norteamericanas utilizarán ese listado de hinchas de cara al Mundial del año próximo y cómo están trabajando con el Gobierno.

“No quiero hablar de listas específicas, pero diré que hemos creado un centro de cooperación policial internacional en el que podemos trabajar con las fuerzas del orden de cada uno de los países que se clasificaron en cuestiones como las que usted mencionó. De este modo, las fuerzas del orden de la Argentina pueden identificar a los actores problemáticos, a las personas que han tenido problemas, a cosas que quizá no estén en el radar del gobierno de Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo“, señaló.

Andrew Giuliani, en una conferencia de prensa en Washington. Guillermo Idiart

“Esa es una de las principales soluciones que hemos propuesto y también estamos trabajando con la FIFA en esto. Creo que lo han utilizado en la Eurocopa de Alemania 2024. Nos dimos cuenta de que era una gran oportunidad para asegurarnos de que los posibles elementos conflictivos fueran descartados antes de llegar a Estados Unidos“, añadió Giuliani, exgolfista profesional e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

El funcionario recordó los desmanes ocurridos en la final de la Copa América 2024 -organizada por Conmebol- en Miami entre la Argentina y Colombia, y en ese sentido destacó que en el Mundial 2026 “los perímetros de seguridad serán muy diferentes”.

“Habrá múltiples controles de entradas incluso antes de llegar a la puerta [de ingreso a los estadios]. Creo que lo que también pasó allí [en Miami en 2024] fue que había fanáticos que estaban en el estadio básicamente a las 6 de la mañana, tal vez bebiendo demasiado”, añadió.

El director ejecutivo del task force también fue enfático en destacar los avances del FIFA Pass para que los hinchas extranjeros con entradas para el Mundial tengan prioridad para obtener una cita para las visas. En ese sentido, hizo referencias a la Argentina y Brasil, dos de las selecciones más convocantes en los Mundiales.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, lo destacó en el Salón Oval: la Argentina pasó de un tiempo de espera [para conseguir una cita de visado] de un año en 2023 a menos de dos meses. Vamos a seguir trabajando en ello", dijo.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, escuchan mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una reunión con el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026. Evan Vucci - AP

"Sabemos que los aficionados argentinos viajan como deben hacerlo los campeones de la Copa del Mundo de 2022. También hay un jugador decente que juega en Estados Unidos, llamado Messi, cuyo nombre quizá conozcan algunos. No está nada mal", bromeó, lo que despertó risas entre los periodistas.

El mes pasado, parado junto a Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció el lanzamiento del “FIFA Pass”, un sistema de citas prioritarias para que los hinchas extranjeros que tengan entradas para los partidos soliciten su visa de ingreso a Estados Unidos, uno de los temas que más preocupación genera de cara al torneo de 2026.

Se prevé que para el Mundial, que comenzará el 11 de junio próximo en Ciudad de México, se venderán entre seis y siete millones de entradas.

“Una de las cosas que miré en la primera semana en este trabajo fue buscar países que tendrían la mayor demanda de visas, y Brasil y la Argentina obviamente vinieron a la mente, considerando no solo su éxito reciente, sino su éxito histórico y cuánto viajan sus fanáticos para la Copa del Mundo”, describió Giuliani.

En la primera etapa de venta de entradas para los partidos del Mundial, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México encabezaron el listado de compradores, y superaron a los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, la Argentina y Francia, los países que completaron -en ese orden- el top 10 en demanda de entradas en ese primer tramo. Ya se adquirieron casi dos millones de entradas en dos tandas de ventas, informó la FIFA.

En medio de la expectativa que generó el sorteo que se desarrollará este viernes en Washington, Giuliani dijo a LA NACION que no los sorprendió la cancelación del presidente Javier Milei a participar en el evento, y destacó que “tiene una excelente relación con el presidente Trump”.

El jueves pasado, en medio de las críticas del Gobierno a la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la Casa Rosada anunció que Milei no viajaría a Washington para presenciar el sorteo en el que la selección argentina conocerá a sus rivales. Se esperaba que allí el Presidente se encontrara nuevamente con Trump, su principal aliado internacional.