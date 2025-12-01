Alejandra Monteoliva acaba de ser nombrada por el Gobierno como ministra de Seguridad de la Nación en lugar de Patricia Bullrich, que el próximo 10 de diciembre asumirá su banca en el Senado. La designación fue comunicada por la Oficina del Presidente, que describió a la flamante funcionaria como una figura central en la construcción de la llamada “Doctrina Bullrich”.

¿Pero quién es la nueva titular de la cartera de Seguridad? En principio, Monteoliva, de 55 años, es una mujer dedicada a esa temática desde hace 30 años, de acuerdo a la información oficial a la que accedió LA NACION.

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, provincia en donde nació, la recientemente nombrada funcionaria obtuvo además una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes de Colombia, país en el que vivió 19 años y en que trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich Marcos Brindicci

Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad en Colombia y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.

En los años 2012 y 2013 fue funcionaria del gobierno Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego, llegó el salto a la gestión nacional. Monteoliva se desempeñó como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Bullrich desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich Presidencia

Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidad para el Programa Mundial de Alimentos. Antes de ser nombrada nueva ministra de Seguridad nacional, desde junio del año pasado Monteoliva era la secretaria de Seguridad Nacional de la cartera que tenía como titular a Bullrich.