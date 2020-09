"Vengaza y castigo": las críticas de la oposición al nuevo recorte a la Ciudad

Referentes de Juntos por el Cambio apoyaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la nueva embestida del gobierno nacional Crédito: Juntos por el Cambio

Una ola de rechazos de Juntos por el Cambio desató la decisión del gobierno de Alberto Fernández de agudizar la poda sobre los recursos coparticipables de la Capital: al 1,18 punto que se le quitó la semana pasada para transferirlo a la provincia de Buenos Aires, el oficialismo pretende ahora restar otro 0,92% destinado a financiar la policía federal.

"La pandemia dejó de ser prioridad para el Gobierno. Ahora la estrategia política es la provocación y la división", enfatizó el jefe del interbloque de diputados, el radical Mario Negri.

En similar sentido se expresó la presidenta de Pro, Patricia Bullrich. "Es una desgracia esta política de agrandar los problemas, de nivelar para abajo y de tener discrecionalidad total con los que somos oposición y alternativa. Nos quieren quebrar. Pero no podrán", advirtió la exministra de Seguridad del macrismo.

Desde la Coalición Cívica, su presidente Maximiliano Ferraro señaló que la decisión del Gobierno se enmarca en un plan de "venganza y castigo" hacia la Capital. "Le exigimos que pare con este hostigamiento y ahogo. Que pare de igualar para abajo", instó.

"Se ve que les molesta y mucho una gestión responsable, seria, previsible y con planificación -añadió-. Nuestra ciudad no es rica ni opulenta, es una ciudad que se administra con el 80% de recursos propios".

Desde el mismo espacio político, el legislador porteño Hernán Reyes acusó al kirchnerismo de "vulnerar la idea de federalismo consagrada en la Constitución" al violentar los acuerdos por coparticipación. "Los gobernadores tienen que entender que hoy es contra la Ciudad, y mañana es contra cualquiera de ellos. Si aceptan esto, están aceptando acabar con nuestro sistema federal."

La diputada Paula Oliveto, por su parte, comparó a Fernández con un "tirano". "En la historia cuando el tirano castigaba al opositor la resistencia se volvía heroica. El tirano finalmente perdía porque ningún pueblo aguantaba tantos crímenes. No van a poder con nosotros. No van a poder con Horacio. No van a quitarnos soñar un país mejor para nuestros hijos", advirtió.

"Este es lejos el peor gobierno de la historia -asestó, por su parte, la diputada Mariana Zuvic-. Hasta los peronistas querrán olvidar, como hicieron con Menem. Pretenden tapar su ineptitud con la torpeza de creer que pueden llevarse puesta la Capital Federal. Volvieron solo para destruir. La sed de venganza los fagocita".

