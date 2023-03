Omar Perotti volvió a apuntar contra Aníbal Fernández: “No necesitamos frases derrotistas; si eso es todo lo que hay para dar, no alcanza”

escuchar

En desacuerdo con la gestión en seguridad de Aníbal Fernández, el ministro del área a nivel nacional, esta mañana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a cuestionarlo. “No necesitamos frases derrotistas; si eso es todo lo que hay para dar, no alcanza”, aseveró el mandatario provincial que comparte signo político con la Casa Rosada, pero que se diferenció ya en varias oportunidades y más aún después del ataque a balazos contra el supermercado del suegro de Lionel Messi. En off, las críticas que emanan desde el Ejecutivo santafesino contra el funcionario de Balcarce 50 son incluso más fuertes. Dicen que la de Aníbal Fernández es una administración que fracasó.

“Lo que se estructuró en crecimiento del delito no se arregla en un año. Más cuando tenemos una tarea inicial de mejorar nuestra institución policial. Hay gente que ha manchado el uniforme, hay exjefes de Policía presos. Es una institución que estamos tratando de depurar y respaldando a todos los que tienen vocación de servicio. Enfrentar esto requiere de fuerzas federales para ayudarnos en la transición y tener mayor presencia, que nos garanticen la tranquilidad cotidiana, que es lo que hay que recuperar en Rosario”, introdujo en Radio Mitre Perotti, que indicó, contra Fernández: “Si eso es todo lo que hay para dar en Santa Fe, claramente no alcanza. No necesitamos frases derrotistas, necesitamos apoyo, más tecnología, más móviles”. Lo planteó luego de que el ministro de Seguridad dijera que “los narcos ganaron”.

Convencido de que hubo años de degradaciones en la Policía, connivencia y crecimiento del delito en su provincia, Perotti admitió que Santa Fe tiene un “problema estructural” por el fortalecimiento de bandas con fuerte poder económico. “Eso es lo que hay que enfrentar. La magnitud tiene que ver con no ocultar absolutamente nada. Desde el primer día dijimos lo que había; es una foto que no nos gusta, pero el silencio solo le sirve a los delincuentes”, consideró el mandatario del Frente de Todos, que reconoció: “Ojalá la dimensión, por el nombre que toma esta última balacera, ayude a tomar conciencia desde lo que quizá no hemos podido desde la provincia, no hemos sabido, no se nos ha acompañado adecuadamente”.

ARCHIVO.- El presidente Alberto Fernández y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández ESTEBAN COLLAZO

Sin embargo, aseguró que Aníbal Fernández tiene “todo el respaldo” desde Santa Fe para que en estos meses que le quedan de gestión tanto al gobierno nacional como al provincial se tomen “medidas concretas” y se acelere un diálogo serio con las distintas fuerzas políticas.

Seguro también de que el combate al narcotráfico requiere abordar la cuestión social y económica que gira en torno a la conformación de este delito, Perotti además ponderó que el presidente Alberto Fernández, en un acto en Salta, haya reconocido que se debe hacer “algo más” para contener este flagelo, sobre todo en Rosario.

“Yo no tengo que explicar de dónde vengo, todos saben que soy peronista. Tengo una responsabilidad ser gobernador de Santa Fe y he gestionado en todos los frentes. Tengo respuestas importantes del gobierno nacional en infraestructura, pero con el ministro de Seguridad no compartimos su mirada, la frase derrotista y que no hay necesidad de más oficiales; ahí sí tenemos diferencias. Esperemos que el Presidente esté recibiendo las sensación directa y concreta de lo que se necesita en Santa Fe”, enfatizó.

Asimismo dijo que necesitan acción de la Justicia federal y que también el Congreso acelere el tratamiento de proyectos que refuercen ese sector del Poder Judicial que se encarga de las investigaciones por tráfico de drogas y otros delitos complejos.

