Oscar Parrilli pidió citar a Gustavo Beliz por el retraso en la licitación de una represa

En medio de las tensiones internas en el Gobierno, el senador Oscar Parrilli, hombre cercano a Cristina Kirchner, solicitó la presencia en la Cámara Alta del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, una figura clave del gabinete de Alberto Fernández. Busca que explique la situación de varias obras energéticas, que tienen financiamiento chino y que no aparecen avanzar según lo esperado.

Parrilli puso el foco en el estado de Atucha III, la cuarta central nuclear, y también en las represas Néstor Kirchner- Jorge Cepernic, en Santa Cruz. Además, hizo referencia al Proyecto AMBA I, que supone la instalación de una estación transformadora junto a redes de tendido eléctrico en el conurbano bonaerense, y a la Central Térmica Manuel Belgrano II, en Campana.

Parrilli solicitó que Gustavo Beliz de explicaciones por obras energéticas.

A su vez, aludió a la Represa Chihuido I, en el tramo medio del río Neuquén, y reparó sobre el Proyecto CAREM, que impulsa la primera central nuclear diseñada y construida en el país.

Parrilli solicitó la presencia del funcionario nacional a través de una carta dirigida al titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, José Uñac. La intención, según dejó plasmada en el escrito, es que el funcionario “proceda a informar sobre los procesos de licitación y ejecución de los proyectos”.

A propósito, el senador recordó otra misiva que le había enviado a Uñac el 15 de febrero en la que ya solicitaba la presencia de Beliz para que explique las demoras en la represa neuquina de Chihuido. A diferencia de la carta de este martes, en aquel momento Parrilli lanzó una crítica abierta contra el secretario nacional y habló de “desentendimientos en la financiación”.

En febrero, Parrilli había apuntado al área de Beliz por el retraso de la represa Chihuido. oscarparrilli.medium.com.ar

“Han pasado más de siete años desde la decisión de avanzar con la obra y a la fecha se desconoce el estado. Primero durante el gobierno de Macri, por desinterés o inacción se ha paralizado y, a la fecha, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Secretaría de Energía, manifiestan que ya se ha dictaminado en forma favorable la financiación del proyecto en base la propuesta del gobierno alemán y que la decisión final recaería en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”.

Oscar Parrilli. Fabián Marelli/LA NACION

En tanto, la última carta, que se conoció este miércoles, fue enviada por Parrilli el mismo martes en el que Cristina Kirchner recibió en su despacho a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. La funcionaria de Joe Biden ha expresado preocupación respecto de la injerencia china en la región.

During testimony before the #HASC today, #SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson discussed #China's influence in Latin America and the Caribbean. pic.twitter.com/u1wgXDDNgH — U.S. Southern Command (@Southcom) March 8, 2022

En un informe al Congreso de Estados Unidos, en marzo, Richardson había manifestado que el gigante asiático continuaba expandiendo su “influencia” económica, diplomática, informativa y tecnológica en América Latina y el Caribe y, de esa forma, desafiando a Estados Unidos “en sus dominios”.

La generala llamó a mantener el liderazgo norteamericano para evitar en el continente los resultados de su penetración “egoísta y predadora en África”. Previamente a esa exposición, había observado que la estación espacial China en Neuquén podía dañar satélites estadounidenses.

Obras con rol de China

Muchas de las obras señaladas por Parrilli dependen de China. En el caso de Atucha III, Parrilli sostuvo que el reactor será de tecnología Hualong One (HPR-1000) de la Corporación Nacional Nuclear de China.

“La inversión se estima en 8300 millones de dólares, la mayor de origen chino en el país e involucrará la creación de más de 7000 empleos durante el pico de obra, además de una integración aproximada del 40% por parte de proveedores nacionales”, destacó Parrilli sobre Atucha III.

En el caso de Proyecto AMBA, que prevé la construcción de una Estación Transformadora (ET) Plomer, la encargada de llevar adelante los trabajos es la empresa China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd (CET), y su sucursal CET Argentina. El senador kirchnerista oficialista indicó que la obra tiene una inversión de “más de 1100 millones de dólares de dólares con la financiación del Bank of China sucursal Argentina y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC)”.

El legislador puso de manifiesto que el proyecto se encuadra en el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China.

La situación de las represas patagónicas Jorge Cepernic-Néstor Kirchner atraviesa desde hace tiempo una serie de vaivenes que impiden su culminación. Se trata de un aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz que proyecta generar una potencia eléctrica de 1700 megavatios. Hasta el año pasado se preveía que estén en funcionamiento plenamente en octubre de 2023 y en marzo de 2027, respectivamente.

Si bien Parrilli no describe en su escrito la participación de China en el proyecto, considerado el más grande respecto de la “generación hidroeléctrica del país”, la injerencia del gigante asiático es crucial. El costo total de la obra, de 4714 millones de dólares. Cristina Kirchner había acordado el financiamiento en 2014 con un grupo de bancos chinos, compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited.