El extitular de la Anses Osvaldo Giordano afirmó este martes en LN+ que en el caso de los contratos de seguros vinculados al expresidente Alberto Fernández “la diferencia era grande, de un 40%” en comparación con otras alternativas, como los autoseguros. El exfuncionario, echado del Gobierno debido a que su esposa votó algunos artículos de la ley ómnibus en contra, negó que haya habido un acuerdo político por el que su mujer tenía que apoyar al Ejecutivo, sostuvo que “no es el único caso” de irregularidades y aseguró que encontró “bastante desorden, desidia en general en la administración” de Anses.

Giordano remarcó que se dio cuenta de manera “intuitiva”. “No conozco mucho de seguros, pero por una cuestión intuitiva digo ‘el autoseguro es probable que sea mas eficiente por la escala’, ya que son cientos de miles de clientes”, subrayó en relación a otra metodología en la que no se exterioriza la contratación.

El exjefe de la Anses, quien fuera ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba entre 2015 y 2023, explicó en qué consisten los autoseguros: “En lugar de contratar el seguro le hago un descuento a cada crédito, a cada jubilado, los junto en una cuenta y pago los quebrantos que me generan los jubilados que mueren y no pagan. No hay intermediarios, no hay impuestos, ni problema financiero. Porque cuando uno paga el recupero de estos vertidos es bastante lento y con inflación eso lo deteriora”.

Giordano sostuvo que lo ideal hubiese sido realizar un estudio más profundo, pero no contaba con tiempo para eso: “Había un camino que era analizar si ese costo es razonable o no, nos llevaba a un hacer un estudio actuarial, teníamos que contratar un estudio externo, nos iba a llevar seis meses tomar la decisión. Teníamos que decidir rápido porque le tenemos que avisar a Nación si continuamos o no. La póliza vencía el último día de febrero”.

En lugar de hacer ese estudio, para determinar si había alguna diferencia considerable decidió hacer el cálculo en un documento de Excel y ahí se dio cuenta de que la diferencia era sustancial, del 40%, según remarcó. “Eso despejó mucho porque si nos hubiese dado una cifra parecida decís ‘bueno no se cual es el que más me conviene’. Es un calculo rudimentario, para hacerle un calculo mas preciso hay que meterle mucho mas estudio y demás pero como era tan grande eso nos facilitó mucho la decisión”, precisó Giordano. Y aseguró que Anses ya contaba con el método del autoseguro, “por lo que el cambio era simplemente activarlo a la escala masiva”.

Giordano, por otra parte, afirmó que no conoce a Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros vinculado al expresidente que se beneficio por estos contratos, y remarcó que no sabía qué es lo que había detrás de las irregularidades que notó. “[El caso] abre todo una trama que desconocíamos totalmente. Por ejemplo, qué pasaba con la plata una vez que entraba a Nación”.

Su despido

Giordano negó que su designación haya correspondido a cualquier tipo de acuerdo político entre el oficialismo cordobés del exgobernador Juan Schiaretti y del actual, Martín Llaryora, con el Gobierno. “Eso tendría justificativo, si lo tiene, de que mi designación en Anses formara parte de un acuerdo político entre el peronismo de Córdoba y el gobierno nacional en el cual se pusieron de acuerdo de ‘yo te doy estos cargos a cambio de los legisladores de Córdoba apoyando. Eso no existió nunca”.

Giordano afirmó que primero lo contactó, antes de que asuma el nuevo gobierno, quien iba a ser el ministro del Interior, Guillermo Francos, y luego la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Me dicen que le interesa mi participación en Anses, que conocen mis antecedentes, conocimiento, honestidad, lo que había hecho en Córdoba.

“Nunca Schiaretti me dijo que me iban a llamar para incorporarme el Gobierno. Yo le avisé a Schiaretti”, subrayó Giordano. Y contó cómo fue el proceso: “Cuando me convocan, en ese momento era funcionario de Schiaretti. Me correspondía avisarle, era empleado de él, le dije que me hicieron esta oferta y me dijo ‘sí te interesa metele’, pero nunca hubo un acuerdo ni un diálogo entre ellos”.

Giordano, con contundencia, expresó: “Por lo tanto es absolutamente inaceptable que pidan que yo condicione el trabajo de mi pareja [Alejandra Torres, diputada nacional], que además tiene todos los antecedentes del mundo para tomar las decisiones que le correspondan. Llegó ahí no por ser mi pareja, sino por su antecedentes”.

El exfuncionario, por último, contó que fue echado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien afirmó no conocerlo personalmente. Giordano comentó que veía venir el pedido de renuncia por los mensajes en la red social X que había reposteado Milei, pero que fue Francos quien le dijo que Posse quería hablar con él. Por teléfono le agradeció su trabajo, pero le dijo que el tema “había escalado” y que tenía que ser despedido.