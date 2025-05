Otra conferencia de Manuel Ardoni con “aroma a campaña” generó críticas por su doble rol

El lunes fue el nuevo sistema de distribución de pañales desde el PAMI. El martes, la baja de los aranceles para la importación de teléfonos celulares, con el ministro de Economía, Luis Caputo, sentado en primera fila. Hoy, y por tercer día consecutivo, el portavoz presidencial y candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza Manuel Adorni protagonizó un nuevo anuncio de gestión en la Casa Rosada en la recta final de la campaña electoral porteña. Saca provecho de su doble rol de portavoz y candidato.

En este caso, sin aceptar preguntas como en las dos jornadas anteriores, ni dar fechas ni plazos concretos, Adorni presentó la ley migratoria, ya anunciada en diciembre pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y retomada por el presidente Javier Milei, en su discurso ante el Congreso, el 1° de marzo pasado. La ministra de Seguridad, que sostiene alta su imagen pública según las encuestas, también estuvo en la primera fila de la sala de conferencias de la Casa Rosada, junto al vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

Ayer, y ante las consultas periodísticas, Adorni había desechado las críticas por la llamativa sucesión de conferencias de prensa con anuncios, a horas de la crucial elección porteña.

“Es una pregunta alejada de la realidad, claramente no (es un anuncio de campaña)”, respondió el portavoz. Y recordó haber pedido, desde el día en que se conoció su postulación a legislador porteño, que “no mezclemos esta sala con mi actividad partidaria o electoral”. Agregó: “Si ustedes pretenden que yo, de acá en más, no trabaje más y no venga a Casa Rosada a hacer mi trabajo, eso no va a pasar”.

Más allá de las críticas de la oposición, que cuestionan la ventaja comparativa que el portavoz presidencial tiene sobre sus adversarios en el rubro exposición, los especialistas coinciden en que, como funcionario nacional, Adorni no estaría infringiendo ninguna norma nacional ni local, más allá de la contradicción moral que implicaría utilizar de algún modo su cargo para hacer campaña.

“La elección es local, y Adorni es un funcionario nacional, ahí la ley porteña no intervendría, quien no podría hacer ese tipo de anuncios sería el vocero de Jorge Macri, si fuera candidato”, afirmó a LA NACION Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Y añadió: “Lo que sí hay es un problema si se quiere ético, en una elección que claramente se nacionalizó. Legalmente no veo incompatibilidades. La que la ley nacional no puede intervenir en la ciudad. Tampoco la ley de ética pública, que no menciona este tipo de casos”.

La ley de ética pública, sancionada en los días finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, menciona las variantes de incompatibilidades de los funcionarios, pero no se refiere específicamente al plano electoral. El mes pasado, el Presidente propuso una “nueva ley” de ética pública, “a full y sin atenuantes”, aunque no precisó sus alcances.

En cuanto a la ley electoral porteña, asegura en su artículo 3 que “durante la campaña electoral y hasta finalizado el comicio, el Gobierno de la Ciudad, no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto. Asimismo no puede promocionarse candidatura alguna con motivo o en ocasión de actividades oficiales”. No regiría, por cierto, para el caso de Adorni, ya que la ley no menciona el caso de los funcionarios nacionales.

“No hay nada más casta que usar los recursos del Estado para hacer campaña y esta semana quedó demostrado como Adorni usó la Casa Rosada y la del Pro y los Macri con los anuncios de la Ciudad”, afirmó el senador Martín Lousteau durante una caminata en La Boca con los candidatos de Evolución Lula Levy y Facundo Cedeira.

La diputada Paula Oliveto, candidata a legisladora porteña de la CC-ARI, calificó de “vidrioso” el accionar del Gobierno, y también lo asoció con los anuncios del gobierno Pro en la ciudad, aunque evitó hablar de alguna infracción a la ley electoral, en la cuenta regresiva para las cruciales elecciones porteñas.

Se pasó un límite con los anuncios de gobierno confundiéndose con la campaña. Que vergüenza!. Cuadro de honor en el Club de la Casta — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) May 14, 2025

Mientras tanto, Adorni y su equipo preparan otras dos conferencias, para completar una semana de anuncios. Mañana, con un anuncio “bomba” (estaría vinculado a medidas para que los ciudadanos utilicen los “dólares que tienen en el colchón”), y otra el viernes, cuando ya rija la veda electoral.