Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz

El presidente Javier Milei volvió a atacar ayer desde su cuenta de X al columnista de LA NACION Jorge Fernández Díaz, a quien calificó de “mentiroso compulsivo”.

Lo hizo sobre la base de un posteo del diputado Alberto Benegas Lynch (n): “Me adelanto a la Oficina de Respuesta Oficial para decir que Fernández Díaz dice que Karina Milei, en una reunión con los diputados de LLA, nos dijo que ´se vota primero y después se lee´. Estuve en la reunión. Eso es mentira”, afirmó Benegas Lynch.

Se sumó el diputado libertario Alejandro Fargosi: “Lo ratifico. También estuve desde el principio hasta el final en esa reunión, y Karina Milei jamás dijo eso ni nada parecido. Es mentira”, afirmó.

El Presidente primero retuiteó el posteo de Benegas Lynch y agregó: “Desenmascarando mentirosos. Al hombre en cuestión (en obvia alusión a Fernández Díaz) le cuesta ver la diferencia entre realidad y ficción. Obvio que el lado que elige siempre tiene un sesgo claro… ya no hay lugar para el beneficio del error si siempre pifia para el mismo lado. Fin”. Después hizo lo mismo con el de Fargosi, y añadió: “¿Pedirá perdón el mentiroso? Lo dudo, ya que es un mentiroso compulsivo al momento de ensuciar. Fin”.

Fernández Díaz, en realidad, había leído en su programa de Radio Mitre fragmentos de un artículo del jueves pasado en LA NACION que analizaba esa exhortación atribuida a Karina Milei.

La frase fue publicada tanto por Clarín como por LA NACION hace más de una semana, en base a testimonios recogidos entre asistentes a la reunión.

En el caso de LA NACION, se lo dijo un importante integrante del bloque libertario a una periodista de larga trayectoria en una conversación personal que mantuvieron el miércoles 4 de febrero, en horas de la tarde, en una oficina de la Cámara de Diputados. Fue un día después de la cena que compartió Karina Milei con legisladores oficialistas, de la que había participado la fuente que habló con LA NACION. Hasta ayer, las publicaciones no habían sido desmentidas. Tampoco fueron refutadas hasta ahora por la Oficina de Respuesta Oficial, creada para replicar lo que el Gobierno considera “noticias falsas”.

Después de los posteos de Benegas Lynch y de Fargosi, la diputada libertaria Lilia Lemoine, también desde su cuenta de X, reconoció, dentro de sus filas, el uso de la frase atribuida a Karina Milei, aunque afirmó que “los periosobres inventan cualquier cosa. Karina jamás dijo eso. Algunos jodemos con ser termos y usamos el ´levanto la mano, después leo´ como metáfora de verticalismo y lealtad… No somos Zaracho (en referencia a la diputada Natalia Zaracho). Pero muchos ´formadores de opinión´ mueren de literalidad”.