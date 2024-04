Pablo Echarri se refirió al apoyo de Guillermo Francella a la gestión de Javier Milei: “No me extraña su postura, me extraña el momento”

Escuchar

Después de que Nancy Dupláa arremetiera contra Guillermo Francella por su apoyo a la gestión de Javier Milei, su marido, Pablo Echarri, también salió a criticar al actor por sus dichos.

A la salida del Multiteatro, donde este lunes por la noche se celebró una función para invitados de la obra Exit, uno de los noteros de Intrusos quiso saber qué opinaba el actor de Resistiré sobre las medidas de ajuste tomadas por el actual presidente. “Muchos compañeros tuyos han levantado la voz ante los recortes del Gobierno. ¿Cómo estás vos?”, le preguntó sin reparos. “ Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción ”, comenzó diciendo.

Enseguida, el periodista quiso saber qué opinaba sobre los dichos de Francella, quien aseguró que las medidas tomadas por el actual presidente eran necesarias y consideró que “se sabía que iba a haber contrastes” con la oposición y la ley ómnibus, pero que él “continúa con esperanzas”. “No sé con qué inmediatez, pero espero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas ”, había dicho el protagonista de Casados con Hijos hace unos días, algo que despertó malestar en varios colegas que no coinciden con su postura y su forma de ver la realidad actual del país.

“ No me extraña la postura de Guillermo ”, afirmó Echarri, con seguridad. “Sí me extraña que haya hablado en este momento, porque en el último tiempo estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre son bienvenidas las opiniones y es bienvenida la libertad para poder opinar”, dijo con un poco de ironía.

“ Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo ”, se apresuró en remarcar, a pesar de que su postura política es conocida públicamente. “Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican”, se explayó sobre su postura.

A pesar de la diferencia de opinión, Echarri aclaró que no tiene ningún problema con su colega y que respeta que opine distinto. “ Nunca tuve un cruce con él y sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad ”, remarcó dando por finalizado el debate.

Nancy Dupláa también criticó a Guillermo Francella Archivo

Hace tan solo unos días, Dupláa también había buscado diferenciarse de Francella. “Hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo”, comenzó diciendo en diálogo con TN Show. “Me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe“, agregó.

“No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero siempre existió”, detalló sobre las diferencias que tiene con alguno de sus colegas, antes de expresar que particularmente el colectivo de actores “es muy castigado” y “muy desparejo” durante este momento del país.

“Él (Francella) dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el Incaa, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen“, culminó.

Echarri y Dupláa no son los únicos actores que salieron al cruce de Francella. Dentro de ese grupo también están Erica Rivas, que aseguró que no estaba sorprendida porque “es una persona que piensa de ese lado”; y Julieta Zylberberg que, sin nombrarlo, calificó sus declaraciones como un “papelón”.

LA NACION