Pablo Lanusse: “Necesitan mucho más que la foto de Macri entrando a una declaración”

Tras la citación del 28 de octubre al expresidente Mauricio Macri para declarar en la causa por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, su abogado Pablo Lanusse apuntó contra el Gobierno y dijo: “Necesitan mucho más que la foto de Macri entrando a una declaración”.

Sobre la investigación del juez federal de Dolores, Martín Bava, Lanusse sentenció: “Necesitan el procesamiento y es obvio que ese procesamiento ya está escrito porque no hay elemento de prueba. Tan burdo es todo esto que le propio ministro de Seguridad salió a hablar de la causa diciendo que la mera imputación objetiva no justifica para indagarlo a Macri, pero que hay abundante prueba”.

“Parece que hay tiempos que tienen que producirse antes del 14 de noviembre”, sugirió Lanusse, en referencia a las próximas elecciones legislativas. “Tenemos clarísimo que, con este juez, vamos a un auto de procesamiento porque él ya dijo que los que investigan existieron y que es deber del poder judicial sancionarlos”, continuó.

Pablo Lanusse, el abogado de Mauricio Macri, sobre la citación del 28 de octubre

Respecto al supuesto uso político del caso, sostuvo: “Lamento enormemente que esta causa con fines extrajudiciales se haya entrometido en la campaña electoral”. Y sobre las fechas, insistió: “Después de indagatoria, todo juez tiene diez días hábiles para resolver la situación. Jueves 28, días días hábiles es el jueves previo al día de las elecciones”.

Consultado por la presencia del expresidente el 28 de octubre, dijo: “Se va a celebrar la audiencia indagatoria de Mauricio Macri el 28 de octubre”. Sin embargo, aclaró: “Lo que no quiere decir que compartamos el rechazo de la recusación. Sigo enfatizando, claramente, que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente territorial, claramente imparcial y que prejuzgó en perjuicio del caso y de Macri”.

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse

Aseguró que el rechazo in limine “no es lo que técnicamente corresponde”. Y así lo explicó: “Se mantienen viejas rémoras del Código Civil anterior. Él tiene que decir si acepta o no las causales de recusación y no las aceptó. Obviamente no las iba a aceptar. Y eleva a que sea la Cámara Federal, su superior, la que deba resolver”.

“Habíamos pedido la suspensión de la audiencia a indagatoria, que es el primer acto esencial de defensa”, aclaró. “Los tratados internacionales de derechos humanos garantizaron que toda persona investigada tiene el derecho a ser oído por un juez imparcial y competente. Bava no es competente ni imparcial”, lanzó.

“¿Para qué hacemos un proceso?”, preguntó el abogado de Macri. Y agregó: “El juez ya lo juzgó y lo sentenció. Entonces el juez no trabaja ni con una hipótesis, trabaja con un hecho cierto; no dice que debe ser emitida en algún momento la sentencia, dice que tiene que ser sancionado”.