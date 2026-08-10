Pablo Moyano pronosticó mayor conflictividad social y lanzó una advertencia para el PJ

El secretario general adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, aseguró que la conflictividad social irá en aumento y, en paralelo, reclamó que el peronismo deje de lado su interna porque no ofrece ninguna respuesta a la porción de la ciudadanía que está disconforme con el gobierno del presidente Javier Milei. “¿El peronismo dónde está?“, se preguntó.

Para Moyano, cuyo gremio participó de las movilizaciones de la semana pasada en la Capital Federal (la de los jubilados, la de oposición a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la de San Cayetano), las protestas se incrementarán. “Esto va a ir creciendo porque este modelo económico se sigue acrecentando y hay muchísima gente que la está pasando muy mal. No me equivoqué cuando dije que los gobernadores nos habían traicionado votando la reforma laboral. La Justicia le dio la razón al Gobierno y nos queda la calle”, sostuvo.

“Tiene que haber una lucha constante en la calle, no solamente de la CGT y las CTA. ¿Y el peronismo dónde está? Seguimos discutiendo si Máximo [Kirchner], Cristina [Kirchner], [Sergio] Massa o [Axel] Kicillof, cuando la gente se está recagando de hambre, cuando a los viejos los cagan a palos, cuando no se aprobó el presupuesto para las universidades. Seguimos encerrados en una interna en la que no le generamos nada a la gente", dijo Moyano en declaraciones a la radio digital Futurock.

Pablo Moyano, el año pasado, al visitar a Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria

“El Gobierno hizo desastres. ¿Qué le ofrecemos al laburante que se levanta a las cinco de la mañana y se toma tres colectivos. Nosotros vamos a estar en la calle, pero en lo político, ¿Qué le ofrecemos? Porque si no, te ganan de vuelta estos tipos", advirtió el dirigente de camioneros.

A juicio del número dos del gremio de camioneros, que conduce Hugo Moyano, la salida de la interna peronista debería darse mediante “una gran PASO, una interna o un debate”. Y subrayó que hubo legisladores justicialistas que “votaron una reforma laboral o una Ley bases porque no hay conducción dentro del peronismo”.

Al retomar su planteo sobre los gobernadores peronistas que “traicionaron” a sus votantes al apoyar leyes del Gobierno, indicó que “los empresarios están agrandados”, porque en las asambleas gremiales “tenés un patrullero en la esquina, o te llenan de escribanos” y argumentó que “es lo que han posibilitado estos traidores que llegan al poder de sus provincias con los votos de los laburantes”.

Cuando fue consultado por la situación de su hermano, Facundo Moyano, investigado por el confuso episodio de la semana pasada con su novia, cortó la comunicación. “Yo hablo de política, nomás. Buen día”, afirmó.