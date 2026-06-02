La petrolera que apostó a Vaca Muerta antes que nadie vuelve a la carga con la inversión más grande de su historia en el país

Chevron lleva 26 años en la Argentina y más de US$10.000 millones invertidos. Ahora volvió a hacer una apuesta de magnitud. La compañía presentó una solicitud bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para un nuevo proyecto de desarrollo upstream en el área de El Trapial, en Neuquén, con una inversión estimada de US$13.800 millones. Es la aplicación más grande presentada hasta ahora bajo ese esquema y la más ambiciosa de la historia de la empresa en el país.

“Chevron reconoce los esfuerzos del Gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos de la Argentina. Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética”, dijeron en un escueto comunicado.

El anuncio es la culminación visible de una relación que comenzó en 1999, cuando Chevron desembarcó en el país al comprar la empresa San Jorge por US$1000 millones de ese entonces. En ese momento, San Jorge era el segundo exportador de crudo del país, con una producción de 78.000 barriles diarios de petróleo y 40 millones de metros cúbicos de gas.

"Mantener las reformas a lo largo del tiempo será esencial para convertir el impulso actual en flujos de inversión duraderos", había dicho Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, en la Argentina Week, cuando se reunió con el presidente Javier Milei Presidencia

El salto decisivo de la compañía en la Argentina, sin embargo, llegó en 2013, cuando firmó un acuerdo con YPF para iniciar la exploración y producción en Loma Campana, en Vaca Muerta, cuando no había certezas sobre la productividad que tiene hoy. Ese yacimiento es el mayor campo no convencional del país, con una producción de 100.000 barriles diarios, y Chevron tiene el 50% de participación.

Actualmente, además de su posición en Loma Campana, la empresa opera de manera directa El Trapial —el área donde ahora busca aplicar el RIGI—, con una producción mínima de 7000 barriles diarios, y tiene actividad de exploración en Narambuena y Loma del Molle. En total, es la mayor empresa internacional inversora en la Argentina.

Las señales desde Houston y Nueva York

La solicitud al RIGI no llegó sin aviso. En marzo pasado, en la apertura de CERAWeek —la conferencia de energía más importante del mundo, celebrada en Houston—, Mike Wirth, CEO de Chevron, destinó elogios a la Argentina.

“En el caso de la Argentina, el verdadero desafío ha radicado más bien en el entorno externo, concretamente en el clima de inversión: las rigideces de la legislación laboral, las restricciones a la importación de equipos y las limitaciones a la exportación de la producción. Bajo la administración del presidente Milei, estos aspectos se han abordado de manera sistemática y ya estamos observando un progreso tangible”, dijo Wirth.

Mike Wirth, CEO de Chevron, había anticipado en CERAWeek que la "invertibilidad" de la Argentina estaba mejorando; la solicitud RIGI de US$13.800 millones es la respuesta concreta CERAWeek

Y fue directo sobre el futuro: “Estamos sumamente satisfechos con las condiciones geológicas y preveo que, si persisten estas mejoras, la producción experimentará un crecimiento sostenido”. El ejecutivo no ahorró calificativos para Vaca Muerta: la describió como un “increíble subsuelo”.

En Nueva York, Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, fue en la misma dirección durante la Argentina Week. “La Argentina es y será un actor clave en el esfuerzo de satisfacer la creciente demanda mundial de energía”, sostuvo en un discurso en la sede del JP Morgan, donde elogió la agenda de reformas de la administración Milei.

“El enfoque en la disciplina fiscal, la desregulación y las políticas orientadas al mercado envían un mensaje importante a todos los inversores”, dijo. Y sumó una lectura sobre el momento: “Si se busca previsibilidad y reglas de juego a largo plazo, la Argentina se encuentra en un punto de inflexión”.

Nelson también fijó condiciones. “Las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria, la competitividad de costos y la capacidad de mover capital libremente. Mantener las reformas a lo largo del tiempo será esencial para convertir el impulso actual en flujos de inversión duraderos”, advirtió. En ese marco, mencionó el RIGI como una iniciativa con “potencial de fortalecer aún más la confianza de los inversores, siempre que se aplique de forma consistente y duradera para apoyar proyectos a gran escala y a largo plazo”.

Con la presentación formal ante el RIGI, Chevron convierte en acción lo que sus principales ejecutivos venían anunciando en los foros internacionales más relevantes del sector.