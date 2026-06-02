De la Espriella le agradeció a Milei y lanzó una advertencia contra Petro, que vuelve a denunciar “fraude” electoral

BOGOTÁ.– El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella agradeció a Javier Milei por su mensaje de felicitación tras imponerse en la primera vuelta electoral y pidió a la Argentina y la comunidad internacional mantener la atención sobre el proceso en Colombia, en medio de denuncias cruzadas y una creciente polarización política.

En un posteo en la red social X, el abogado de derecha sostuvo que el país atraviesa una situación inédita y acusó al mandatario Gustavo Petro y al aspirante oficialista Iván Cepeda de intentar desconocer la voluntad popular.

“Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato decidieron no reconocer los resultados electorales", afirmó. Según planteó, ambos tanto Petro como Cepeda buscan “pasar por encima de la democracia” y concretar un fraude para “atornillarse al poder”, en una comparación con Venezuela.

Presidente @JMilei, agradezco su saludo de felicitación y los anhelos para mi país. Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento, pues, por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato decidieron no… https://t.co/TYvpxRLbsZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 2, 2026

Las declaraciones de De la Espriella se producen tras una reñida primera vuelta en la que obtuvo el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda, y avanzó al balotaje previsto para el 21 de junio.

El candidato, un empresario de 47 años que se presenta como “outsider” –al igual que el presidente argentino–, nunca ocupó cargos de elección popular y ha basado su campaña en un discurso centrado en la seguridad, con propuestas como una ofensiva militar contra grupos armados ilegales y la construcción de megacárceles, lo que le valió comparaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. También plantea reactivar el sector petrolero como eje para mejorar las cuentas fiscales.

“Estoy listo para dar la batalla final”, dijo la noche del domingo desde Barranquilla, donde celebró su resultado y aseguró que la “historia definitiva” se escribirá en la segunda vuelta. De la Espriella, apodado “El Tigre” por sus seguidores, ha prometido reducir la pobreza a través de mejoras en educación, salud y vivienda, en un intento por ampliar su base electoral más allá de los votantes de derecha.

Inmediatamente después de las elecciones, Cepeda denunció fraude, pero luego dio marcha atrás Matias Delacroix - AP

Por su parte, Cepeda —senador de 63 años e histórico dirigente de izquierda— había liderado las encuestas previas, pero ahora enfrenta un escenario más competitivo. Tras los comicios, tanto él como el presidente Petro denunciaron posibles irregularidades en el conteo de votos y señalaron que solo reconocerán los resultados cuando sean confirmados por la justicia electoral, pese a que cerca del 99% de las actas ya habían sido revisadas.

Sin embargo, el propio Cepeda afirmó posteriormente que su campaña no encontró evidencia de anomalías en el escrutinio y llamó a centrar el debate en las propuestas.

En medio de la escalada verbal, ambos candidatos intercambiaron duras acusaciones personales. De la Espriella calificó a Cepeda como “marioneta” de Petro y lo acusó de ser “heredero del narcoterrorismo”, mientras que el senador lo tildó de “mafioso fascista” y cuestionó su trayectoria como abogado, en la que representó a figuras controvertidas como el empresario venezolano Alex Saab. Pese a ello, Cepeda lo desafió a un debate público, al que su rival condicionó a que primero reconozca los resultados de la primera vuelta.

“Bases comprobadas del fraude”

El presidente Petro, en tanto, aseguró en una publicación de X que existen “bases comprobadas” de un posible fraude electoral que favoreció a De la Espriella y afirmó que presentará pruebas ante las autoridades competentes. Según explicó, su decisión de no reconocer los datos del preconteo se basa en presuntas irregularidades en el software electoral, desarrollado por los hermanos Bautista, cuyo código fuente “no fue entregado por la autoridad electoral”, pese a ser un requisito clave de transparencia.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente.



Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos.



Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026

El mandatario denunció además que el "sistema fue modificado el 26 de mayo", cinco días antes de la elección, en dos momentos distintos —a la 1:21 p.m. y a las 7:21 p.m.—, lo que, según sostuvo, afectó el censo electoral y la cantidad de puestos y mesas de votación.

De acuerdo con sus datos, el padrón habría sido incrementado en más de 885.000 registros, pasando de 41.421.973 a 42.307.373 votantes, mientras que los puestos de votación subieron de 13.742 a 14.438.

Asimismo, Petro precisó que el número de mesas pasó de 120.527 a 122.020, lo que implica 1493 mesas adicionales que, según sugirió, podrían no haber sido debidamente escrutadas.

Finalmente, el presidente sostuvo que al menos 5300 mesas registraron más de 300 votos en una jornada, superando la capacidad operativa habitual e incluso alcanzando en algunos casos los 700 sufragios. Según su denuncia, es en esas mesas donde se concentra la ventaja de más de 600.000 votos obtenida por De la Espriella sobre Cepeda. Petro aseguró que cuenta con el detalle completo de esos registros y que los pondrá a disposición de la justicia, en un proceso que amenaza con profundizar la tensión política de cara a una segunda vuelta decisiva.

Agencias AFP y Reuters