Pablo Quirno, sobre Malvinas: “Tenemos la obligación de restituir la soberanía respetando el modo de vida de los isleños”

El canciller Pablo Quirno defendió el endurecimiento de sanciones por la explotación de hidrocarburos en Malvinas y advirtió que es obligación del Gobierno “restituir la soberanía, respetando el modo de vida de los isleños”.

En una entrevista con Luis Majul por LN+, Quirno sostuvo que no hubo contradicciones en el discurso del Presidente respecto a la soberanía y dio detalles sobre el paquete de medidas que fue anunciado por Milei.

Cuando se le preguntó si esperaba un apoyo de Donald Trump en la materia, el canciller sostuvo: “Lo que esperamos es que países amigos apoyen la idea de que la explotación va en contra de la resolución de la ONU”.

El canciller Pablo Quirno EITAN ABRAMOVICH - AFP

Insistió además en que el avance de la administración Milei sobre esta materia responde a “convicciones propias” y completó: “El resultado es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”.

La cadena nacional del presidente el último jueves fue precedida por una respuesta de Trump a un periodista, en la que sostuvo que estaría dispuesto a revisar la posición de Estados Unidos de neutralidad en la disputa de soberanía por las Islas. “Como otras posiciones”, aclaró.

Sin embargo, la frase de Trump, aunque poco contundente, tomó otra relevancia porque meses antes el Pentágono había filtrado un documento en el que decía que evaluaba ese escenario como algo posible.

El presidente Javier Milei JAVIER TORRES - AFP

Más allá de las declaraciones de Trump, Quirno dijo que vienen trabajando en el proyecto desde hace varios meses y que la decisión de hacerlo público se aceleró cuando descubrieron que las petroleras estaban en condiciones de empezar a sacar crudo de Malvinas. “Enviamos varias notificaciones al Reino Unido y a las empresas”, precisó.

“No es algo que pasó de la noche a la mañana. Es un trabajo mancomunado de meses. Nosotros venimos desde que Navitas y Rockhopper anunciaron en diciembre la decisión final de inversión. Hubo nota de protesta para ambas empresas y los embajadores de Israel y Reino Unido. Seguimos el caso de cerca. Hubo información del avance y entonces teníamos que hacer una revisión interna de las herramientas con las que contábamos. El Presidente decidió anunciar la emisión de un decreto reglamentario sobre una ley con deficiencias”, detalló.

Rescató asimismo que el oficialismo cuenta hoy con una diplomacia con “bases sólidas” para proteger el reclamo. “Hoy la diplomacia se basa en fuentes mucho más sólidas de las que teníamos en el pasado. Es por eso que nosotros podemos diseñar una estrategia integrada para defender los intereses argentinos. Hemos revalorado los activos estratégicos de la Argentina”, celebró el ministro de Relaciones Exteriores.

“El resultado es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”, dijo Quirno sobre las medidas anunciadas por Milei en cadena nacional EFE

“He recibido llamados de empresas públicas que operan en la Argentina ratificando su no apoyo a operaciones hidrocarburíferas en Malvinas. Esto es parte de la creencia que se le tiene a la Argentina cuando lanza un anuncio de esta naturaleza. Es importante entender la diferente posición de fuerza que tiene la Argentina en esta situación. Tenemos una Vaca Muerta que trae inversiones”, enfatizó también el canciller.

Y sentenció: “Los servicios petroleros, financieros, de seguros... diferentes proveedores van a tener que elegir si dar sus servicios en la Argentina con un marco de reglas estables o en una situación donde hay una tierra disputada y donde las reglas son frágiles”.