Pablo Zurro: “Hay que tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya”

Este domingo, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, calificó al presidente Javier Milei de “felpudo de los yanquis” y llamó a trabajar “todos los días para tratar” de que el gobierno “se vaya”.

Además, se metió en la interna peronista y apuntó contra sus pares que no piden por la libertad de Cristina Kirchner. “Estamos en una época, que hay que transitarla, de cagones y traidores”.

Al ser consultado sobre las próximas elecciones para decidir las autoridades del Partido Justicialista, Zurro contestó primero que esa situación se encuentra “en segundo plano” porque “a la gente no le interesa”. “Hay muchos gobernadores que arreglaron y 46 senadores que votaron algo vergonzoso; también hay muchos legisladores que votaron la Ley Bases”, indicó.

En diálogo con Radio con Vos, Zurro no perdió oportunidad de criticar a los sectores del peronismo que no acompañan el pedido de liberación para Cristina Kirchner, como sucede con el sector que encabeza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“La interna partidaria es irrelevante porque nuestra líder está presa. También lucho todos los días para que esté suelta porque está presa por la política, por el corrupto de Mauricio Macri”, enfatizó el intendente.

“Es la época de los cagones y de los traidores. Cuando vuelva todo va a ser la época de los militantes, de la gente que quiere cambiar”, dijo Zurro. Ante la posibilidad de que el peronismo firmara un acuerdo de paz para unificarse, el pehuajense indicó que “si no hay dirigentes peronistas que no festejen lo de [Nicolás] Maduro, yo digo que sí a un acuerdo, pero siempre reconociendo el liderazgo y que no esté presa nuestra líder”.

Al pedirle detalles sobre a quién se refiere como “cagones” dentro del partido, Zurrro respondió: “Al que no habla de Cristina Libre y que no habla en contra de Milei y solo habla de la interna. No voy a dar un nombre. Empezá a buscar intendentes, tenés ciento treinta y cinco, ciento treinta y cuatro y el susodicho…”, prosiguió.

El intendente kirchnerista no quiso mencionar directamente al gobernador Kicillof y a quienes están alineados a él: “Que se hagan cargo. Hay buena gente ahí, pero que se hagan cargo. No los escuché a todos, pero creo que nadie puede, estés donde estés, en un movimiento nacional, estés con Axel o no estés con Axel, no se puede obviar a Cristina libre". “Es como una falta de respeto, es como un olvido a quien nos abrió la mente con Néstor. Y forma parte de la historia, de la historia reciente”, continuó.

Exabruptos contra Milei

Zurro dijo que el presidente Milei “es un felpudo que le chupa las medias a [Donald] Trump y le regala todo”. “Y también hay gobernadores que son felpudo”, volvió a atacar, aunque sin dar nombres.

“Estamos ante una situación muy rara. Lo del Foro de Davos fue un papelón, pero a la gente no le interesa; estamos viviendo una situación compleja, de la comunicación de las mentiras. La segunda vez que ganó [Milei], el que lo hizo fue Trump, un Trump enloquecido, secuestrando a un presidente”, dijo Zurro.