Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe condicionaron su apoyo a la reforma laboral de Milei

CÓRDOBA.- La época de festivales también es la época de la política. En la noche del sábado, antes de la primera noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, dos de los integrantes de Provincias Unidas, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvieron una reunión y compartieron un mensaje político. Fue sobre la reforma laboral, el proyecto enviado por Javier Milei que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso. Los gobernadores no fijaron una posición y coincidieron en que sus legisladores acompañan algunos puntos y otros no.

Enfatizaron que la iniciativa debe servir para modernizar y para ayudar el entramado productivo de las Pymes y minipymes y que no debe cercenar derechos adquiridos. Compartieron que hay que bajar impuestos “pero no solo los coparticipables” y apuntaron a retenciones y el tributo al cheque.

La referencia, sin dar detalles, es a la baja de Ganancias a las empresas que incluye la propuesta y que es el punto más cuestionado por los gobernadores por el impacto directo e inmediato que tiene en la coparticipación. Según un reporte de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) la afectación alcanzaría los $3187 billones ( 0,5736% de la masa coparticipable).

“Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan -dijo Pullaro-. Creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor. Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”.

Ninguno de los dos gobernadores integra la lista con la que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones; con el santefesino incluso no se ha encontrado nunca.

Llaryora ratificó que está de acuerdo con que el proyecto atienda “nuevas modalidades” de trabajo que mucho tienen que ver con el cambio tecnológico y con la Inteligencia Artificial (IA), pero subrayó que no debe recortar hacia atrás los derechos que ya tienen los trabajadores. “No hay que retroceder, pero sí incorporar lo que es necesario, en especial lo que ayude a las Pymes”, planteó y se refirió a los costos de los juicios laborales.

Los gobernadores Pullaro y Llaryora dieron una conferencia de prensa y destacaron sus puntos en común,

Sobre la posición a tomar, indicó que los legisladores por Córdoba “tiene cada uno su parecer, temas que acompañan y los que no. Así que es difícil asumir una postura común”.

La presencia institucional santafesina en Cosquín coincidió con el homenaje histórico a Estanislao López. “Venimos a mostrar la vida, los valores, los principios y las ideas del brigadier Estanislao López, que fundó la provincia de Santa Fe y que representó una concepción profunda del federalismo”, expresó Pullaro.

Llaryora valoró el impacto social y económico de los festivales populares, tema por el que confrontó con el presidente Javier Milei a inicios del 2024. “La defensa de la cultura y de nuestros festivales genera muchísimo trabajo. Gobernar también es generar empleo”, afirmó y destacó las obras de infraestructura vial realizadas en la provincia para llegar a estos eventos.

Consultado sobre la relación con el gobierno nacional, Pullaro dijo:“Siempre mantuve una buena relación con el Presidente. Nos hemos comunicado en varias oportunidades y siempre que nos convocaron estuvimos”.

Milei estuvo hace una semana en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, pero Llaryora estaba de vacaciones, con lo que no lo recibió. Días después, a su regreso, enfatizó que la presencia del Presidente permitió ampliar la visibilidad. “Puso al festival en toda la Argentina, así que más de uno que tal vez no lo conocía, ahora lo conoce”, expresó y añadió “nosotros tenemos que recibir bien a todos los que vienen a visitar Córdoba”.