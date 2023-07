Padrón electoral de Chubut 2023: dónde voto el domingo 30 de julio

escuchar

Las elecciones en Chubut son el domingo 30 de julio , fecha en que los ciudadanos deben acercarse a las urnas para elegir su máximas autoridades. En ese sentido, el Tribunal Electoral de la provincia puso a su disposición el padrón para que puedan consultar dónde votar y agilizar el paso por el cuarto oscuro.

Dónde voto: consultá el padrón electoral en Chubut

Los ciudadanos chubutenses pueden consultar el padrón en el sitio oficial del Tribunal Electoral de Chubut y allí conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado.

Para acceder a esta información es preciso clickear en “No soy un robot” y luego completar la casilla con el número de documento. Una vez realizado esto, el sistema mostrará la dirección del establecimiento al cual debe acudir el elector, con el número de la mesa y el número de orden.

Qué se vota en las elecciones de Chubut

En esta ocasión, los ciudadanos de la provincia deben acercarse a las urnas para elegir quiénes ocuparán, por los próximos cuatro años, los cargos de gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes o jefes comunales y concejales de la mayoría de las jurisdicciones, y representantes populares al Consejo de la Magistratura en las circunscripciones Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento. También se concretará una elección complementaria en Los Altares con el fin de cumplir el proceso de elección de Juez de Paz de Paso de Indios.

Qué pasa si no voto en las elecciones de Chubut

De acuerdo a la Constitución Provincial de Chubut, el voto es “universal, igual, personal, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos que figuran en el padrón deben ir a sufragar en las elecciones provinciales, y eso aplica a las que se llevan a cabo este fin de semana.

Aquellas personas que no se presenten al acto electoral, recibirán una sanción por no emitir su voto. De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley, por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante la Tribunal Electoral de Chubut para no tener que pagar la multa.

Elecciones 2023: ¿Por qué es importante que vayas a votar?

Quiénes están exentos de votar en Chubut

De acuerdos la Ley Electoral Nacional, quedan exentos de la obligación de sufragar:

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

Los electores que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. En este caso, ellos deben presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacionales; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales; y en ausencia de estos, por médicos particulares. Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, ya que deben concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal lo comunicarán al Tribunal Electoral con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Cabe recordar que las exenciones son de carácter optativo para el elector. Por lo tanto, si es que lo desea, estos pueden acercarse a las urnas a emitir su voto aunque no estén obligados. Esto también aplica para los votantes menores de 18 años y mayores de 70, ya que no están obligados a votar incluso si aparecen en el padrón electoral.

