Padrón electoral | Dónde voto: consultá lugar de votación para las Elecciones PBA 2025

Los electores bonaerenses que votan este domingo 7 de septiembre para elegir legisladores provinciales pueden consultar el padrón electoral para saber con certeza dónde votan y conocer su lugar de votación para las Elecciones PBA 2025.

La consulta del padrón ofrece los datos pormenorizados para la votación Silvana Colombo - Archivo

Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre.

Dónde voto: consultá lugar de votación para las Elecciones PBA 2025

Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer click en “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar la consulta, el sistema mostrará el nombre de la escuela, la dirección exacta y el distrito donde el interesado debe emitir su sufragio. Adicionalmente, se detallará el número de la mesa y el orden en el padrón, información crucial para agilizar el proceso el día de la elección.

Qué eligen los bonaerenses y por qué votan dos veces este año

Los bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.

Por su parte, las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre tendrán un alcance federal. En esta jornada, se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación. En el Senado estarán en juego un total de 24 bancas, correspondientes a los electores de la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En la Cámara de Diputados se elegirán 127 representantes nacionales en todo el país, incluyendo a los que corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Los bonaerenses definen la conformación de la Legislatura provincial Pablo Caprarulo

Las fechas importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

