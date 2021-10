Pandora Papers: Ernesto Clarens, el financista del caso “cuadernos”, figura con un poder para operar en la banca suiza

Ernesto Clarens, el financista investigado por el lavado de las coimas de la obra pública del kirchnerismo y arrepentido confeso del caso cuadernos, figura en los Pandora Papers vinculado a sociedades offshore y a poderes para operar una cuenta en Suiza junto a su esposa.

Clarens aparece como el beneficiario de un poder que en mayo de 2007 emitió la sociedad Ocean Spray Premier Ltd de Bahamas. ¿Para qué era ese poder con sello, firma de un notario y apostillado diplomático de Panamá? Para operar con la Banca del Sempione, con sede en Lugano, Suiza, según figura en la documentación offshore.

Por qué recibió Clarens ese poder y quién lo ordenó es un misterio. Detrás de Ocean Spray Premier Ltd figura como accionista otra sociedad, BdS Corporate Services Limited, una financiera de Bahamas que integra el holding de la Banca del Sempione. Así figura entre los más de 11,9 millones de documentos de los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR.

Consultado sobre los documentos, Clarens admitió que tuvo el control sobre Ocean Spray Limited, a través de sus allegados, aunque aseguró que la firma “no tuvo movimientos, ni actividad alguna” y rechazó que haya abierto una cuenta bancaria. Ocean Spray Premier Ltd figura disuelta en febrero de 2013 en los registros oficiales de Bahamas.

No sólo Clarens figura en los Pandora Papers con un poder para operar con la Banca del Sempione. En una documentación “espejo”, su esposa aparece como receptora de otro poder con las mismas características. Lo emitió la firma Skyline Premier Investments Ltd, también creada en Bahamas en abril de 2007. Está fechado el 10 de mayo de 2007 -el mismo día que el poder de Ocean Spray Premier Ltd para Clarens- y también la habilitaba para abrir y operar una cuenta con la Banca del Sempione en Lugano, Suiza.

Clarens, fundador de la financiera Invernes, no reconoció esa operatoria ante la consulta de ICIJ. “Ni él, ni su esposa tuvieron una cuenta bancaria en ese banco”, aseguraron a través de sus allegados.

Clarens quedó comprometido en un entramado de lavado de dinero

De Belice a la Patagonia

Clarens confirmó, en cambio, que su esposa y su suegra figuraron como accionistas de otra compañía que figura en los Pandora Papers, llamada Global Business Ltd, que se constituyó en Belice en julio de 2015 con el apoyo de un bufete local, CitiTrust, y un estudio panameño, Alfaro Calvo.

Aunque creada en el Caribe, Global Business Ltd fijó su domicilio en las oficinas de la firma Baker Tilly en zona franca de Montevideo, Uruguay. Pero tuvo corta vida. Menos de un año después, el 10 de marzo de 2016, la esposa de Clarens firmó su disolución.

“La suegra de Clarens, que ya falleció, tenía un patrimonio importante en Credisol, cuyo dinero está exteriorizado ante la AFIP”, indicaron junto al financista. “Pero esa sociedad [por Global Business Ltd] no tuvo patrimonio, ni actividad y, por tanto, no tuvo impacto impositivo”, agregaron consultados acerca de su declaración ante el fisco.

Credisol es clave en la historia de Clarens y su paso por la Patagonia. La financiera fue el canal a través del cual los empleados públicos santacruceños podían obtener créditos, mientras que Clarens se expandió con otra financiera, Invernes, y tejió lazos comerciales y societarios con Lázaro Báez a través de las constructoras Gotti Hermanos y Austral Construcciones.

Arrepentido confeso en la causa “cuadernos”, Clarens afronta serios problemas judiciales. La Cámara Federal confirmó días atrás su procesamiento como máximo responsable de una estructura delictiva montada para lavar más de $504 millones derivados de la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Esa operatoria delictiva se extendió entre 2003 y 2015, según verificó la Justicia. Por aquellos años, Clarens también montó un complejo entramado de sociedades offshore que salieron a la luz en 2016 gracias a otra investigación de ICIJ, los Panama Papers. Incluyó sociedades como “Litren Company”, “Pampa Realty Investments”, “Manfes International LLC”, “Kerry Consultants”, “Amurnung SA”, “Runner Properties LLC”, con inmuebles en Estados Unidos y Uruguay.

Ahora, los Pandora Papers exponen otro capítulo offshore del financista confeso del dinero negro del kirchnerismo. Pero Clarens sólo admite una parte.