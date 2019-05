Para el Gobierno, el juicio afectará el desempeño electoral del kirchnerismo

El macrismo cree que el avance de la causa representará un costo para la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Fuente: AFP

"Por esto también va a pagar un costo", afirmaba ayer el alto funcionario mientras la imagen de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados invadía ese y otros importantes despachos de la Casa Rosada. A la misma hora, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inauguraban un taller ferroviario de una empresa rusa.

Para el Gobierno, el juicio oral vinculado a la obra pública que comenzó ayer y que incluye a la expresidenta y hoy candidata a vicepresidenta representa un problema para la fórmula kirchnerista, sobre todo en la pelea que Cambiemos y Unidad Ciudadana han entablado por el voto de los indecisos.

"Estuvimos un año solos en el escenario y ya no lo estamos, ya no peleamos solo contra un fantasma, sino contra alguien que precisamente quiere ocultar todo el pasado que el juicio saca a la luz", expresaron altas fuentes del oficialismo.

No habrá, tal como lo dejaron claro Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, una reacción inmediata ante el nuevo escenario planteado con la definición de la candidatura presidencial de Alberto Fernández. "No se trató de una decisión estratégica, sino de una decisión personal de Cristina de no ir por la presidencia. Por eso, es impredecible lo que puedan hacer o decidir de aquí al 22 de junio", afirmó otra fuente oficial, dejando otra vez al descubierto las dudas del Gobierno en relación con la fórmula kirchnerista que finalmente se inscriba para competir en las PASO.

Mientras esperan para las próximas horas los resultados de la nueva encuesta sobre el impacto de la iniciativa del kirchnerismo, en Balcarce 50 ven como "inevitable" la polarización con la expresidenta. "Si está ella en la fórmula, ella es la centralidad. Definió ella quien va a ser candidato a presidente", reflexionaba un funcionario. "Vamos a tener que esforzarnos para no ningunear a Alberto Fernández", ironizaba el funcionario, aunque distintos funcionarios se encargaron de hacer circular distintas declaraciones del exjefe de Gabinete contra la expresidenta, que denunció un acto de persecución. "No es así, es un acto de justicia", le contestó en declaraciones radiales el ministro de Justicia, Germán Garavano. Su par de Transporte, Guillermo Dietrich, fue más enfático: "[Los acusados] son un montón de gente que saqueó al Estado, a mi entender son delincuentes", dijo.

El Presidente habla en la inauguración de la construcción de una fábrica ferroviaria mientras comienza el primer juicio oral contra Cristina Kirchner Crédito: Captura Presidencia

En el Gobierno, las opiniones sobre la jugada aún siguen estando divididas. "Para algunos, el anuncio del sábado es el primer escalón para bajarse del todo. Para otros, el primer paso para ser ella la candidata a presidenta", evaluaba un vocero.

Más allá de las dudas, la hoja de ruta del oficialismo tiene un día marcado en rojo: la convención radical del próximo lunes en Parque Norte. "Tenemos buenas perspectivas, pero de verdad no sabemos qué puede pasar allí", aseguraron desde el Gobierno en torno a la definición que los 347 convencionales tomarán ese día en relación con la continuidad de la UCR en Cambiemos, algo que la cúpula radical da por descontado.

Para el día después de esa convención -que también definiría la autorización a "abrir" Cambiemos e incorporar dirigentes peronistas- se prevé el comienzo de las charlas para definir el compañero o compañera de fórmula de Macri para las presidenciales. "No hay que ofrecer lo que nadie acepta", se plantearon desde la mesa chica del Gobierno ante la insistencia del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de "sumar" peronistas a Cambiemos. La idea se complementa con la propuesta de Enrique "Coti" Nosiglia, que entre bambalinas propone habilitar las PASO presidenciales no solo para Martín Lousteau, sino además para independientes como el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, o el exradical orgánico y gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, que ayer estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"[La vicepresidencia] sigue siendo una decisión que se reserva el Presidente, y que todavía no tomó", reiteraron cerca de Peña. Otros miembros del Gobierno no creen factible ir "con una fórmula cerrada y pura" como la que integraron Macri y Gabriela Michetti en 2015.