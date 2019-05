Para el Gobierno, la fórmula kirchnerista no es definitiva

La jugada de Cristina Kirchner profundizó los pedidos de la UCR y de sectores de Pro para ampliar la coalición gobernante y extendió el temor ante la unificación del peronismo Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

El día después del anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner y la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente de Unidad Ciudadana, la movida opositora siguió dividiendo aguas en el seno de Cambiemos.

Mientras en el núcleo duro encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirman que la decisión de entronizar a Fernández "es más de lo mismo", proponen esperar un tiempo para ver cómo evoluciona y descreen de que esa sea la fórmula que finalmente se presente, aumentan las voces de otros sectores de Pro y -sobre todo- de la UCR para acelerar el llamado a otros sectores a "ampliar Cambiemos" y sostener la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri dispute su candidatura en las PASO contra otros dirigentes dentro y fuera del radicalismo.

"Se dieron cuenta de que no llegaban al poder solo con Cristina. No va a haber respuesta inmediata a eso porque no sabemos cómo va a quedar el panorama finalmente", afirmaron a LA NACION ayer cerca del jefe de Gabinete, que hoy se reunirá, bien temprano y como cada lunes, con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el cambio de escenario como tema obligado de debate y discusión.

En el desayuno no habrá dirigentes de la UCR, pero el partido que encabeza Alfredo Cornejo insistirá -y más ahora con la definición de la fórmula kirchnerista- en la necesidad de "ampliar Cambiemos", algo en lo que coinciden tanto el oficialismo que encabeza Alfredo Cornejo e integran Gerardo Morales y José Cano como los díscolos, cuyas cabezas son los históricos Federico Storani y Ricardo Alfonsín, y el sector que responde al siempre vigente Enrique "Coti" Nosiglia.

"Es el momento para hacer lo que dice Alfredo, hay que sumar", afirmaron cerca del gobernador mendocino, que el sábado por la tarde habló con el reelegido gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. "Nos dijo que no va a participar del espacio K", afirmaron referentes cercanos a Cornejo.

"Así como ellos [los kirchneristas] buscan ampliar el espacio. nosotros no podemos resignarnos a no hacerlo. Queremos que haya posibilidad de convocar y que puedan competir los que quieran, peronistas o no peronistas", afirmó a LA NACION otro influyente dirigente radical. La posibilidad de convocar a Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey o Sergio Massa (aunque no hayan manifestado interés hasta el momento), a los socialistas santafesinos o a Margarita Stolbizer convive con la principal carta radical: Martín Lousteau. "Martín va a hacer lo que decida el partido", dijo, tajante, un cacique de la UCR, quien negó que la UCR haya pedido la vicepresidencia para sí durante las últimas negociaciones. "Es una decisión del Presidente, que todavía no ha sido tomada", afirmaron cerca del primer mandatario.

Además de los radicales, en otros sectores del Gobierno también insistirán en la necesidad de sumar voluntades, atentos a la posibilidad de que el PJ se una, no solo en la pelea nacional, sino también en distritos claves, como la provincia de Buenos Aires. "Si se unen, perdemos todo menos la ciudad de Buenos Aires", se alarmó un legislador que la semana pasada visitó al jefe de Gabinete. Más moderados, cerca de Vidal afirman que "no hay certezas" de una unidad opositora en contra de Cambiemos y que las cartas no serán las mismas que las actuales en las PASO de agosto.

"Ellos tienen que definir primero su fórmula presidencial, después se preocuparán por la provincia", afirmaron desde el gobierno bonaerense, y aclararon que "el esquema actual no les cierra a los intendentes peronistas, "que esperaban traccionar con Cristina a la cabeza de las boletas" y que ahora "no tienen ese atractivo para mostrar". Allí, a diferencia de lo que opina Peña y en coincidencia con el Ministerio del Interior, también se suman las voces de quienes creen que "hay que mostrar algún tipo de amplitud", sea con el candidato a vice como con unas PASO "abiertas" a Lousteau o algún postulante del PJ.