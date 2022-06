Para el líder piquetero oficialista Daniel Menéndez “Cristina se pasó de rosca” y sus críticas tuvieron “tono despectivo y maltratador”

Uno de los blancos discursivos más claros que tuvo ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron los referentes sociales, cuando no solo pidió que haya menos planes y que el Estado recupere el control y la auditoría de estos programas, sino que también exclamó “si Evita los viera”, en una clara referencia al Movimiento Evita. Hoy, el dirigente de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, que tejió una alianza estratégica con la agrupación que lidera Emilio Pérsico y que es subsecretario de Políticas de Integración en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, apuntó en duros término contra la exmandataria. Dijo que el tono de su discurso fue “despectivo y maltratador” e incluso indicó: “Cristina se pasó de rosca”.

Los socios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde se nuclean las organizaciones que apoyan al gobierno nacional -el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)-, son parte de la base de sustentación del presidente Alberto Fernández, con quien tienen una buena vinculación y a quien le piden un ministerio propio, algo que el mandatario no descartó darles en una entrevista este fin de semana -tal vez institucionalizado como “una secretaría o un instituto”-.

Entonces, Menéndez contrastó las posturas en la cúpula del Frente de Todos (FdT) esta mañana. Dijo que Fernández entiende a los movimientos sociales como “parte de la solución y no del problema” y remarcó en cuanto a la vicepresidenta: “Otra cosa es el tono despectivo, estigmatizante, maltratador de muchísimos, de decenas de miles de pibes y pibas que se rompen el alma yendo a organizar cooperativas de trabajo, llevando adelante comedores comunitarios, una tarea social que se hace desde muchísimo esfuerzo militante y es un valor de nuestra sociedad”.

El dirigente social sostuvo que, en el acto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) desde Avellaneda, la antes mandataria se sumó a las “miradas estigmatizantes de los movimientos sociales” e indicó en Radio La Red: “Cristina se pasó de rosca”. Entonces, pidió “discutir las diferencias políticas”, pero no cargar contra la militancia social.

“Es la referencia principal del campo nacional popular, es una dirigente indiscutida que muchos compañeros y yo mismo nos iniciamos en la política mirando, escuchando, y una buena parte de lo que dijo uno lo escuchó muy atento y admira la profundidad en el análisis, la valentía y el coraje. Pero uno no puede dejar de señalar que son comentarios que generan mucho dolor y con los que uno no está de acuerdo”, planteó Menéndez.

Alberto Fernández junto a Gildo Onorato, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, de la CCC; y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie-Somos Twitter

Convencido que desde 2012 no se genera empleo formal en la Argentina y de que hay sectores excluidos que generan su propio trabajo, Menéndez dijo que existen diferentes posiciones al respecto dentro del Frente de Todos y expresó: “Me parece que se podrían sintetizar desde una mirada mucho más respetuosa de la que se expresó ayer”.

Advirtió, además, en cuanto al “rol importantísimo” que tuvieron las organizaciones durante la pandemia en la contención social y por eso llamó a la reflexión. “Yo tengo el teléfono lleno de mensajes de compañero de todo el país que están dolidos”, expresó el subsecretario, quien admitió que “Cristina es la política más importante de la Argentina y la dirigente popular más clara del país”.

Pero en ese sentido, refirió: “A ella no le llenan la cabeza, eso sería subestimarla. Creo que hay un margen de desconocimiento de la realidad que se vive en los barrios populares. Hay un valor en la militancia social y hay mucho de peronismo en ella. Por eso duele tanto su planteo”.

Por último, consideró que la vicepresidenta se expresó en ese sentido por la “incomodidad” de que los movimientos sociales tengan autonomía, sean críticos y expresen lo que falta resolver. “Que los pobres se organicen es un problema, en muchos casos, para quienes tienen responsabilidad de gobierno. Pero uno espera que Cristina no tenga una mirada corta”, dijo y deseó que la situación se pueda “acomodar”, pese a que aceptó que no él no se comunicó con ningún referente kirchnerista después de la alocución de la exmandataria.

Castro habló de falta de comprensión de la vicepresidenta

Esta cuestión de la falta de empatía con una realidad “desconocida” fue el eje de los planteos que marcó otro referente de peso en los piqueteros oficialistas: el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.

Esteban "Gringo" Castro (con el micrófono) es el secretario general de la UTEP Gentileza CTEP

Las declaraciones del referente que es pareja de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno y dirigente del Movimiento Evita que ayer estuvo sentada en la primera fila mientras Cristina Kirchner emitía las críticas, fueron más mesuradas que las de Menéndez -algo que responde también a un estilo propio-

“Muchas dirigentas y dirigentes de los movimientos populares trabajan mucho para explicar lo que se hace y en realidad es muy difícil de comprender si no se comparte la vida con eso”, deslizó en Radio Con Vos Castro y agregó: “Hay cantidad de cosas que suceden en los movimientos populares, en los barrios, y en relación con todas las fuerzas vivas de de la comunidad, que si no lo vivís es muy difícil”.

Mariel Fernández estuvo sentada junto a Andrés Larroque y escuchó desde la primera fila las críticas que Cristina Kirchner vertió contra el Movimiento Evita, sin nombrar directamente a la agrupación que la intendenta integra Captura

Grabois: “La economía popular es una creación heroica de los excluidos”

En tanto, dentro de los referentes sociales que integran el Gobierno también se expresó ayer por la noche Juan Grabois, de sintonía aceitada con Cristina Kirchner y, en el último tiempo, también con su hijo Máximo Kirchner. “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos donde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte”, sostuvo en Twitter el dirigente del Frente Patria Grande, que integra también la UTEP.

Grabois tiene buena sintonía con parte del kirchnerismo Télam

“Garcas hay en todos lados. Hoy había un par ¿no?”, apuntó Grabois después del encuentro de la CTA donde la vicepresidenta compartió escenario con el secretario general Hugo Yasky y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Sin embargo, para cerrar Grabois hizo un guiño a favor de la expresidenta: “Unidad y debate. Me va”.