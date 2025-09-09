Para el riojano Ricardo Quintela, el gobierno de Javier Milei está “acabado” y transita su “etapa final”

“Personalmente creo que el Gobierno está acabado”. Con esa frase, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, analizó este martes de manera explosiva el impacto de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y ante la sorpresa de sus interlocutores, intentó aclarar: “No soy golpista ni mucho menos, pero está en su etapa final”.

Quintela fue más allá en sus explosivas declaraciones a la Radio Fénix de La Rioja. “Esta convocatoria que están haciendo es prácticamente un pedido de auxilio para tratar de fortalecerse y llegar al 26 de octubre, cosa que me parece a mi que no llegan”.

El comentario de Quintela, un peronista que no tiene buena relación con el gobierno de Javier Milei, fue hecho a título personal, según él mismo aclaró, y “no es una posición compartida con los gobernadores”, que por estas horas serían convocados a una reunión por la administración libertaria.

“Primero, el gesto tiene que venir desde la Nación hacia las Provincias. Pero aún así, personalmente creo que este gobierno está acabado. Creo que este gobierno no tiene forma de salir adelante, por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que habrá que investigar en su momento”, remarcó.

Ricardo Quintela cuando visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José

Quintela abundó: “Todos estos juegos financieros han generado un esquema de corrupción financiero muy fuerte, donde se beneficiaron muy pocos en detrimento del pueblo argentino; por lo tanto, este gobierno creo que está en su etapa final”.

“Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo a la República Argentina y tratar de reconstruirla para ponerla al servicio de la gente. No veo alternativa de que ellos mejoren”, agregó.

“¿Cuánto tenemos de reservas? Lo de (Diego) Spagnuolo es gravísimo, pero es mucho más grave si se empieza a escarbar el tema financiero", insistió el riojano Quintela.