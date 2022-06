Paraguay asegura que el tripulante iraní que llegó en el avión venezolano tiene vínculos con la Fuerza Quds: “No es parecido, homónimo ni nada”

El gobierno de Paraguay aseguró este viernes que Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes iraníes que llegaron a la Argentina a bordo del avión venezolano retenido en Ezeiza, efectivamente tiene vínculos con la Fuerza Quds. Así lo manifestó el ministro de Inteligencia del vecino país, Esteban Aquino, quien de esta manera contradijo al titular de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, según el cual dicha persona “tiene un homónimo”.

“Efectivamente es así. El capitán Gholamreza Ghasemi ha estado acá. Estuvo en nuestro territorio y eso es algo que sigue abierto y en investigación”, aseveró Aquino esta mañana en declaraciones a ABC Cardinal y agregó: “Acá lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos, mezclar las cosas y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas a ese régimen de terror. Debemos precautelar la vida de todos los ciudadanos de toda la región”.

A continuación, indicó que la información le fue confirmada a Paraguay por agencias aliadas y afirmó que el iraní es “una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda”. Tras ello, enfatizó: “No es parecido, homónimo ni nada. Es la persona y eso es preocupante”.

Luego de aclarar que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que le impide ofrecer mayores detalles respecto de la investigación, Aquino planteó que “la Secretaría Nacional de Inteligencia ha hecho su trabajo” y emitió las alertas correspondientes a países de la región y extrarregionales. En esa línea, destacó el “fluido intercambio” y la relación “profesional y fraterna” con los Estados uruguayo, brasileño y argentino y llamó a “continuar la lucha contra el flagelo del terrorismo”.

“Lo más importante es decir siempre la verdad. La verdad, suelo decir yo, es a veces y casi siempre revolucionaria, como decía [Antonio] Gramsci. Debemos siempre decir la verdad, solo que nosotros ahora no podemos dar detalles”, remarcó y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que uno o más triuplantes del avión hayan ingresado a la región con el objetivo de realizar tareas de ingeligencia, contestó: “Todas las aristas están siendo estudiadas”.

Los dichos del ministro son contrarios a los de Aníbal Fernández, quien al ser consultado por LA NACION días atrás con relación a la identidad del capitán del avión de bandera venezolana, contestó: “Hay una particular indicación respecto de Gholamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre, un homónimo con participación en los Quds, en las fuerzas revolucionarias iraníes, nada más que la condición de homónimo, no otra cosa. Del chequeo nuestro no surge ninguna data que cambie lo que venimos sosteniendo hasta el momento”.

