Pareja reveló qué lugar planean darle los libertarios a Santilli en las listas de octubre

El armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, confirmó nuevamente que el legislador nacional José Luis Espert será el candidato principal a diputado nacional de cara a las elecciones de octubre y dio detalles sobre quienes integrarán el resto de la nómina. El segundo nombre que mencionó fue el de Diego Santilli, a quien los libertarios le darían el tercer lugar.

"La número dos va a ser una mujer, es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo, pero los nombres están dando vueltas. Es una mujer de LLA”, anticipó este jueves en diálogo con Radio Mitre y añadió: “El tres seguramente sea Santilli. El cuatro es otra mujer. La única definición es Espert, es algo de hace meses. Los demás lugares tienen que ver más con estrategia que otra cosa".

Pareja también hizo alusión a las chances de que él mismo se postule de cara a estos comicios, posibilidad que cada vez suena con más fuerza: “Depende de la voluntad de Karina [Milei] y de todo el equipo. Soy consciente del lugar que ocupo y de la oportunidad que tengo. Soy un agradecido por desempeñarme en este lugar con la libertad con la que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré y si no, estoy haciendo lo que tengo que hacer".

Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli. Prensa

Otro de los nombres confirmados por LLA es el de Maximiliano Bondarenko, quien será cabeza de lista de candidatos a diputados provinciales de la tercera sección y peleará en un territorio crucial por la cantidad de electores y por la potencia electoral del peronismo. Tras ello, Pareja habló del acto oficial de lanzamiento de la campaña de LLA en la provincia que tendrá lugar este jueves por la tarde en el club platense Atenas y que contará con la presencia del presidente Javier Milei.

“Lanzamos oficialmente la campaña en la provincia de Buenos Aires. Nosotros cuando conformamos las listas de cara a septiembre entendimos que teníamos que presentarle al bonaerense un equipo de trabajo y, en consecuencia, hoy lo que vamos a hacer es mostrar ese equipo representado en las ocho cabezas de las ocho secciones electorales”, dijo y añadió: “Van a estar los ocho candidatos presentes, darán algún discurso representativo de su área demostrando que tratamos de llevar un equipo preparado. Por supuesto, va a cerrar el acto el Presidente“.

El armador provincial y mano derecha de la secretaria de Presidencia en el territorio no descartó la presencia del jefe de Estado en otro de los actos de LLA en la provincia. “La campaña es muy corta, no son las tradicionales de meses. La función del Presidente es muy agitada. Esperamos poder contar con él en alguna ocasión mas, pero por ahora es en La Plata y Junín”, marcó.

Y cerró: “El distintivo es que tenemos es que en todas las listas pusimos gente buena gente, gente sana. Obvio que puede haber algún error y gente que no lo es, pero la línea divisoria era que sea gente buena realmente".

El anuncio de la alianza de La Libertad Avanza con Pro en la provincia de Buenos Aires.

En el acto de La Plata se presentarán, detrás de Milei, los candidatos de LLA para la octava sección electoral -que abarca la ciudad capital bonaerense-, encabezados por Francisco Adorni, funcionario del ministerio de Defensa, hermano del portavoz Manuel Adorni y primer postulante libertario en la ciudad de las diagonales.

Tres días después, el domingo 17 de agosto, cerrará el plazo previsto por el cronograma electoral nacional para presentar las listas de candidatos a diputados y senadores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la campaña proselitista de los distintos partidos y alianzas se solapará entre los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre.