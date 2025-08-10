Elecciones 2025 | Milei redobla la apuesta y desembarca en La Plata para lanzar la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei tiene previsto desembarcar esta semana en La Plata para apuntalar a los candidatos bonaerenses y nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en el distrito más importante del país. El mandatario llegará a la capital provincial el próximo jueves, según anticiparon fuentes partidarias a LA NACION.

Con la presentación de los postulantes de LLA en las ocho secciones electorales de la Provincia en Villa Celina, La Matanza, y el anunciado acto en el histórico club platense Atenas, Milei envía un mensaje contundente al electorado bonaerense: se pondrá al frente de la campaña del oficialismo nacional para polarizar la contienda con el kirchnerismo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el Presidente llegará a La Plata el jueves hacia las 18, cuando se lanzará oficialmente la campaña bonaerense “con un acto para seis mil personas”. Al menos esa es la intención del jefe de campaña de LLA, Sebastián Pareja, un funcionario de la más estricta confianza de Karina Milei, la jefa partidaria.

Sebastián Pareja, el jefe de campaña de LLA en la Provincia Valeria Rotman

En La Plata se presentarán, detrás de Milei, los candidatos de LLA para la octava sección electoral -que abarca la ciudad capital bonaerense-, encabezados por Francisco Adorni, funcionario del ministerio de Defensa, hermano del portavoz Manuel Adorni y primer postulante libertario en la ciudad de las diagonales.

En una entrevista con LA NACION publicada este fin de semana, Francisco Adorni sostuvo que “no hay nepotismo” por la simultaneidad de cargos que ostentan con su hermano, puesto que él ya “trabajaba en el Estado” cuando Manuel fue designado portavoz de Milei. Sin embargo, queda claro que su apellido fue determinante para designarlo como candidato.

Además de los candidatos bonaerenses -también sería de la partida el excomisario Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista en la tercera sección-, LLA aprovecharía la presencia de Milei en La Plata para presentar la nómina de candidatos a diputados nacionales, que encabezará José Luis Espert e integrarían Diego Santilli, Pablo Walter y Florencia de Sensi.

José Luis Espert un acto de LLA, antes de que se confirme su candidatura

Además, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, varios ministros y funcionarios del Gabinete nacional acompañarían al Presidente en La Plata, entre ellos su hermana Karina Milei, el portavoz Adorni y la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, quien amadrina una línea interna que aspira a colocar dirigentes propios en la lista bonaerense.

Tres días después del acto, el domingo 17 de agosto, cerrará el plazo previsto por el cronograma electoral nacional para presentar las listas de candidatos a diputados y senadores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la campaña proselitista de los distintos partidos y alianzas se solapará entre los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre.