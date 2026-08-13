Paro de colectivos: la UTA anunció una medida nacional para este viernes 14 de agosto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una medida nacional para este viernes en reclamo por la diferencia salarial que existe entre los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según pudo saber LA NACION.

El cese de actividades comenzará a las 00 del viernes y afectará al servicio del interior del país. Por el momento adhirieron Córdoba y Tucumán, según pudo saber este medio de fuentes sindicales; el resto de las delegaciones definirán en las próximas horas.

La medida de fuerza se da luego de un nuevo fracaso en las negociaciones entre la UTA y los representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El paro iniciará a las 00 del viernes

Mediante un comunicado, la UTA indicó que la situación es “insostenible”. “No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia”, expresó el gremio.

El principal reclamo se vincula con la homologación en el interior de los números que acordó UTA a fines de julio para los choferes de AMBA.

En aquella negociación, se estableció un salario mínimo de $1.645.721,36 para julio, con aumentos escalonados por dos meses. En agosto asciende a $1.676.990,06, mientras que en septiembre alcanzó los $1.707.175,88.

Titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández

Según explicó el prosecretario de FATAP, Gerardo Ingaramo, la cámara empresaria citó a los gobiernos provinciales para participar del debate salarial, pero ninguno se hizo presente.

“Ninguna provincia se presentó en la discusión paritaria y tampoco lo hizo ningún municipio. Si no tenemos los ingresos necesarios y suficientes, no podemos afrontar el pago de los salarios”, señaló en diálogo con Cadena3.

Y agregó: “Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de firmar un acuerdo paritario hoy. Si no se dicta la conciliación obligatoria, creemos que vamos directamente al paro porque la UTA está intransigente”.

Por otro lado, durante las próximas horas continuarán las reuniones en distintas provincias con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo y evitar un paro.

Jaldo se posicionó en contra del paro

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó estar en contra del paro al considerar que la provincia realizó un importante “esfuerzo económico” para sostener el transporte.

Jaldo se mostró en contra del paro

“Para nada estamos de acuerdo con un paro, porque estamos haciendo, tanto desde el municipio de la capital como en muchos municipios del interior, aportes y colaborando en líneas locales”, expresó el mandatario provincial.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico para sostener el transporte en la provincia de Tucumán. Hoy, los más de 3500 empleados del transporte público de pasajeros de UTA cobran los sueldos gracias a las compensaciones y a los aportes que hace el municipio de San Miguel de Tucumán y el gobierno de la provincia”, dijo.

Y concluyó: “Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un paro; hay 600.000 usuarios que todos los días están usando el servicio del colectivo”.