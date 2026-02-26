Paro de controladores aéreos: estos son los vuelos afectados hoy, jueves 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero inicia el paro de controladores aéreos que se extenderá hasta el 2 de marzo. En ese contexto, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lleva adelante un plan de lucha que generará demoras y reprogramaciones en todas las terminales del país, por lo que surge la duda sobre cuáles serán los vuelos afectados hoy.

La medida de fuerza es un reclamo en contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por la falta de una “propuesta salarial real”.

Estos son los vuelos afectados hoy, jueves 26 de febrero

De acuerdo al cronograma del paro que ofreció Atepsa, este jueves los servicios aéreos estarán afectados entre las 15 y 18 en todos los aeropuertos del país, incluido Aeroparque y Ezeiza. Durante ese período, toda la aviación estará paralizada, sin importar el destino. Asimismo, no se descartan demoras en el resto de los vuelos programados durante la jornada.

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que la línea aérea de bandera nacional debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales. Según aseguraron, el paro afectará en total a 9000 pasajeros hoy. Y agregaron: “Los cambios de horario se realizaron priorizando el cumplimiento de la operación, por lo que solamente dos vuelos tuvieron que ser cancelados”.

Flybondi es una de las aerolíneas más afectadas este jueves por el paro de controladores aéreos

Flybondi es la más afectadas este jueves. Según puso este medio, hoy canceló ocho vuelos, reprogramó 52 servicios y gestionó cambios de aeropuertos. Esto impactará a casi 10.000 pasajeros.

En paralelo, JetSmart recomendó seguir el estado del vuelo y activó una política de flexibilidad para poder reprogramarlo sin costo.

Se recomienda consultar el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto para saber si se encuentra demorados, reprogramado o si está en horario. Se puede ver el estado de los vuelos de Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos nacionales en vivo a través del sitio oficial de Aeropuertos Argentina.

El cronograma completo del paro de los controladores aéreos

A continuación, estos son las fechas de estipuladas para el plan de lucha de Atepsa, los horarios y los servicios estarán afectados:

Fecha Horario Tipo de aviación afectada Jueves 26 de febrero 15.00 - 18.00 Toda la aviación (indistintamente del destino) Viernes 27 de febrero 19.00 - 22.00 Toda la aviación (indistintamente del destino) Sábado 28 de febrero 13.00 - 16.00 Aviación general y no regular (privados, ejecutivos, etc.) Domingo 1° de marzo 09.00 - 12.00 Aviación comercial regular con destino nacional Lunes 2 de marzo 05.00 - 08.00 Toda la aviación (indistintamente del destino)

Este paro se diferencia de otros que llevó a cabo Atepsa porque afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, la medida alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados.

“La medida legítima de acción sindical sólo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida legítima de acción sindical. Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo", puntualizó Atepsa junto al cronograma.

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza ATEPSA

Igualmente, desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

En caso de tener planeado un viaje en estas fechas y horarios, se recomienda comunicarse con la aerolínea para conocer el plan de contingencia, ya sea la cancelación del vuelo o su reprogramación. Habitualmente lo dan a conocer entre 24 y 48 horas de antelación.