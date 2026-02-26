Paro de controladores aéreos: qué decisión se tomó para este viernes

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) canceló este jueves el paro de controladores aéreos que afectaba a las terminales de todo el país. Los representantes gremiales y la empresa estatal EANA alcanzaron un principio de entendimiento durante las negociaciones salariales en la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué decisión se tomó sobre el paro de controladores aéreos para este viernes?

El gremio determinó la suspensión total de las actividades de protesta para este viernes 27 de febrero, cuya planificación inicial establecía un cese de tareas entre las 19 y las 22 en todos los aeropuertos nacionales. Esta decisión también incluyó la jornada de este jueves, que preveía una interrupción de tres horas por la tarde. Los vuelos operan con normalidad durante estas dos jornadas gracias al avance de las conversaciones entre las partes. La empresa estatal y el sindicato mantienen los canales de diálogo para evitar mayores complicaciones en el servicio esencial de navegación.

Se levantó el paro de controladores aéreos programado para el viernes 27 de febrero LUIS ROBAYO - AFP

Las autoridades de Atepsa explicaron la situación actual a LA NACION. “Estamos en diálogo para llegar a un acuerdo y mañana se define si continuará el cronograma”, afirmaron desde el sindicato. Los representantes de la estatal EANA confirmaron la continuidad de las tratativas. “Las negociaciones siguen abiertas”, manifestaron desde la compañía. El conflicto tiene su origen en un reclamo por una recomposición salarial y la exigencia de mejores condiciones laborales para los trabajadores. La tregua actual depende exclusivamente del éxito en las mesas de diálogo que ocurren en estas horas en las oficinas gubernamentales.

Cronograma de las protestas remanentes para el fin de semana

El plan de lucha sindical continúa vigente desde el sábado 28 de febrero hasta el lunes dos de marzo. Las interrupciones ocurren en franjas horarias específicas y afectan a distintos sectores de la aviación.

Fecha Horario Tipo de aviación afectada Sábado 28 de febrero 13.00 - 16.00 Aviación general y no regular (privados, ejecutivos, etc.) Domingo 1° de marzo 09.00 - 12.00 Aviación comercial regular con destino nacional Lunes 2 de marzo 05.00 - 08.00 Toda la aviación (indistintamente del destino)

Esta protesta genera demoras y reprogramaciones a pesar del levantamiento parcial de la medida para este viernes. El cronograma oficial establece interrupciones de tres horas por día, una ventana de tiempo que resulta suficiente para alterar la cadena de vuelos en todo el país. Las terminales aéreas enfrentan desafíos logísticos para reubicar los despegues fuera de los horarios de conflicto. Los controladores aéreos desempeñan una tarea crítica para la seguridad y cualquier interrupción impacta de forma directa en la logística de las aerolíneas y en los planes de miles de pasajeros.

Días y hirarios del paro de controladoresaéreos (X: @ATEPSA_Nacional)

Impacto técnico de la medida en las operaciones de despegue

La protesta de los controladores paraliza de forma virtual las salidas desde los aeropuertos nacionales. El gremio restringe las autorizaciones de las aeronaves en tierra y la recepción de los planes de vuelo, tareas que resultan críticas para el inicio de cualquier trayecto aéreo en el territorio. El sindicato detalló el alcance de estas acciones a través de un comunicado oficial que acompaña al cronograma de protestas para los próximos días. La modalidad elegida se diferencia de otros conflictos previos por su enfoque en los trámites administrativos previos al despegue.

El comunicado de Atepsa (X: @ATEPSA_Nacional)

“La medida legítima de acción sindical sólo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida legítima de acción sindical. Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo”, puntualizó Atepsa. Esta metodología impide que los aviones inicien sus rutas, aunque no interfiere con los vuelos que ya transitan por el espacio aéreo nacional al momento de iniciar la protesta.

Excepciones de seguridad y servicios de emergencia garantizados

El sindicato estableció excepciones para garantizar la seguridad y la asistencia en casos críticos durante las horas de paro. Las operaciones de aeronaves en emergencia quedan fuera de la medida de fuerza de forma permanente. Los servicios sanitarios y los vuelos humanitarios mantienen su funcionamiento habitual sin ningún tipo de restricción, mientras que los vuelos de Estado y las tareas de búsqueda y salvamento también operan con normalidad.

La medida alcanza tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados según el día. Las autoridades gremiales aclararon que toda actividad que no afecte las operaciones en desarrollo queda fuera del reclamo sindical. Esto permite que los aterrizajes y el tránsito aéreo bajo control de radar continúen sus procedimientos normales. La restricción se concentra exclusivamente en el inicio de nuevos trayectos desde las pistas de los aeropuertos argentinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.