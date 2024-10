El paro de colectivos que anunció la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es este jueves 31 de octubre, será por 24 horas y afectará a la mayoría de las líneas de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este contexto, los miles de usuarios bonaerenses y porteños que usan este medio de transporte público se preguntan cuándo arranca la medida de fuerza y cuándo termina.

Cabe recordar que esta medida de fuerza se dará un día después del paro de transporte nacional del miércoles 30 de octubre. Durante esta jornada, sí hay servicio de colectivos, puesto que el sindicato que representa a los colectiveros no se pliega a la protesta. En su lugar, se diferencia del resto de los gremios del sector y realiza su propia protesta por mejoras salariales.

A qué hora empieza el paro de colectivos de este jueves 31 de octubre y cuánto dura

La UTA estableció que el cese de actividades será de 24 horas. Por lo tanto, no prestarán servicios a lo largo del 31 de octubre.

Según pudo confirmar este medio con el sindicato, los colectivos dejarán de funcionar a partir de las 00 del jueves, el mismo momento en que finaliza el paro de transporte nacional. El cese de actividades se extenderá hasta la medianoche del jueves. La medida de fuerza es total, por lo que no se verán formaciones en movimiento durante todo el 31 de octubre.

Cuáles son las líneas que no funcionan por el paro de colectivos del jueves 31 de octubre

Aún no están confirmados cuáles serán los servicios de colectivos que se verán afectados este jueves 31 de octubre. Como suele ocurrir en los paros que realiza la UTA, las líneas que no funcionan con el cese de actividades son:

1-2-4-10-12-15-17-19-22-29-32-33-34-37-39-41-42-45-46-47-49-53-55-59-60-61-62-63-64-65-67-68-70-71-75-78-86-87-88-90-92-93-95-96-97-102-103-105-109-110-111-113-114-118-119-123-124-126-127-128-129-133-136-140-143-145-148-151-152-153-154-158-159-160-163-166-169-172-174-176-178-179-180-181-182-184-185-193-194-195.

La mayor parte de las líneas de colectivos del AMBA no funcionarán este jueves 31 de octubre Ricardo Pristupluk

Si bien desde la empresa DOTA aún no confirmaron si adhieren o no, en los últimos paros que hubo este 2024, la compañía no se sumó a la medida de fuerza. En caso de seguir con la misma modalidad, estos son las líneas que sí funcionarían:

6-7-8 (+EX5)-9-20-21-23-24-25-26-28-31-44-50-51-56-57-74-76-78-79-80-84-91-95-100-101-108-111-115-117-127-130-132-134-135-146-150-161-168-177-188.

Por qué hay paro de colectivos el jueves 31 de octubre

La decisión de la UTA para llevar adelante esta medida de fuerza surge por el reclamo salarial que impulsa hace meses. Según detalló el gremio en un comunicado, su objetivo es conseguir “una justa recomposición”, pero que hace meses no reciben “ningún ofrecimiento salarial”.

En las últimas semanas, los representantes del gremio estuvieron en negociaciones paritarias con las cámaras empresariales del sector, pero estas fracasaron. Además, este lunes se venció una conciliación obligatoria que había establecido el Gobierno a fines de septiembre, lo que impedía que los colectivos pudieran llevar adelante un paro.

Comunicado oficial de la UTA sobre el paro de colectivos del jueves 31 de octubre UTA

“El Estado Nacional ha asignado un incremento de las partidas para las empresas destinado al aumento salarial de agosto, septiembre y octubre por $17.877.000.000 y los trabajadores no lo han percibido en sus salarios”, indica el documento. Y agrega: “Por eso, el Estado debe exigir a las empresas para garantizar la protección de los trabajadores (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y asegurar el funcionamiento del sistema como responsable directo del transporte de pasajeros”.

En ese sentido, es que el sindicato de choferes de colectivos resolvió hacer un paro este jueves 31 de octubre. “Esperamos que tanto las empresas como las autoridades Buenos Aires se hagan responsables ante la sociedad, y se comprometan a acordar los salarios, evitando la medida que genera tanto daño para los trabajadores y los usuarios del transporte”, concluye el comunicado.

Para diferenciarse del resto de los gremios del sector, el sindicato encabezado por Roberto Fernández decidió llevar a cabo su protesta por mejoras salariales un día distinto. Su líder ya había manifestado su rechazo a la medida de fuerza de este 30 de octubre. Sin embargo, los gremios del sector esperaban que se plegará al cese de actividades general, que le daría más fuerza por el impacto que tendía a nivel nacional.

