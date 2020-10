El 17 de Octubre, Guillermo Moreno presentará su propio partido político

El exsecretario de Comercio Interior buscará crear un espacio peronista con "expresión doctrinaria" Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En coincidencia con el Día de la Lealtad peronista, este 17 de octubre el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presentará un nuevo espacio político propio al que llamará Partido de Principios y Valores. Dicha construcción buscará tener una "expresión doctrinaria" dentro del peronismo y verá la luz el sábado, a las 17, a través de una transmisión en vivo por el Facebook Generación Intermedia La Néstor Kirchner, de quien Moreno es el conductor.

"Al margen de que la realidad se imponga y tengamos un nuevo oficialismo, o que Alberto [por el presidente de la Nación] cambie y sea este mismo oficialismo, igual tenemos que hacer una oferta electoral de los principios y valores, el peronismo necesita una expresión electoral doctrinaria", manifiesta el exdirigente en una entrevista, que se utilizó para promocionar el lanzamiento de la nueva plataforma.

"No somos lo mismo que los marxistas, no somos lo mismo que los liberales. Nos ponemos en el bloque de los clásicos, ¿quiénes son los clásicos? Los liberales, los marxistas, los peronistas. ¿Quiénes son los neoclásicos? Los neoliberales y los socialdemócratas. Pero no somos lo mismo, nosotros seguimos diciendo 'ni yankis, ni marxistas'. Muy bien, esto necesita una expresión electoral", señala Moreno -histórico defensor de la figura del exprimer mandatario Néstor Kirchner- en el intento de explicar el eje que tendrá un espacio que, se supone, competirá electoralmente por primera vez en las elecciones legislativas de 2021.

"Me caen simpáticos los muchachos del PC [por el Partido Comunista], pero muchachos, nosotros somos otra cosa. Heller [por el diputado nacional, Carlos Heller], todos esos, me caen simpáticos, pero somos otra cosa y creo que el peronismo tiene que presentar una oferta electoral doctrinaria", insiste en el video Moreno, crítico de la gestión del presidente Alberto Fernández -a la que ve por fuera del armado oficialista- y quien se mostró en contra de la expropiación de Vicentín.

Para ese mismo día -en el que se cumplen 75 años de la masiva movilización a Plaza de Mayo en la que obreros y sindicatos pidieron por la liberación de Juan Domingo Perón- el oficialismo nucleado dentro del Frente de Todos prepara una celebración virtual, a la que promocionan por redes sociales y que, incluso, ya tiene plataformas propias. Fernández encabezará el acto oficial desde la sede de la CGT y, a pesar de su intento por evitar que la militancia se despliegue en las calles debido a las restricciones de la pandemia, distintas versiones mencionan la posibilidad de una caravana de automóviles en el centro porteño.

