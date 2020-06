El exsecretario de Comercio aseguró que con sus críticas hacia él, el Presidente defendió los intereses del sector privado Crédito: Ricardo Pristupluk

Ofuscado, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno le respondió en duros términos al presidente Alberto Fernández, que hoy lo cruzó por haber rechazado la intervención de Vicentin.

"Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad [de la intervención] antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea [por su irrupción en el Grupo Clarín]", había dicho el Presidente en radio 10.

En diálogo con LA NACION, el exfuncionario kirchnerista defendió los modos en los que llevó a cabo su gestión, aseguró que el Presidente "mostró la hilacha" al usar "argumentos del sector privado" y le pidió "prudencia".

"Escuché al Presidente. Debe mantener la prudencia. Eso [la asamblea en el Grupo Clarín] fue dentro del sector privado con las reglas y discusiones de ese sector. En múltiples asambleas hay conflictos y en ningún momento, durante esa discusión, no se defendieron los intereses del Poder Ejecutivo", dijo Moreno. Y agregó: " El Presidente tomó los argumentos de los accionistas del sector privado, se apoya en los argumentos que atentaban contra los intereses del Ejecutivo que yo representaba. Quedó claro que mostró la hilacha".

Moreno insistió en su opinión que había motivado la crítica del Presidente. El exsecretario de Comercio reiteró que la intervención que dispuso el Ejecutivo a la empresa Vicentin "no es legal".

"La defensa que hace el Gobierno no es lógica. No se puede penetrar la hacienda de un tercero. Él no puede desplazar al directorio de ninguna compañía, pero mucho menos de esta, que fue ratificada por el juez", señaló y aclaró que sí es legal que se avance con la expropiación en el Congreso.

El rechazo del exfuncionario kirchnerista a la intervención estatal en Vicentin abrió una pelea interna en el oficialismo Fuente: Archivo

"La expropiación es legal si se cumplen los procedimientos. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Se tienen que cumplir los procedimientos. construir las mayorías en el Congreso para que se vote, que salga el decreto y se ejecute. Los accionistas pueden aceptar o no. Si no aceptan queda la vía judicial", dijo.

Para Moreno, la intervención por decreto deja asentado un antecedente peligroso para los próximos gobiernos. "Imaginémonos lo que hubiese sido la facultad de intervenir una compañía en manos de Mauricio Macri o de alguien peor que Macri. No pudo tener esa facultad Macri, no la puede tener Alberto ni el que venga. Esto no puede ser. Es una locura. No es legal y no puede tener esta facultad porque mañana la tiene un sátrapa", lanzó.

Por su parte, el exfuncionario también respondió sobre la intención de un sector del kirchnerismo duro de fomentar la estatización de empresas que entraron en crisis por la cuarentena y que recibieron ayuda estatal.

"De ninguna manera estoy de acuerdo. Cuando se inició el expediente para asistir a las empresas se decidió que era un subsidio. Si uno inicia el expediente para invertir en una empresa debe ser distinto: hay que crear un fondo y la asamblea de accionistas decide si lo toma o no. No se puede decir 'te voy a dar un subsidio' y después transformarlo en una inversión. No se puede administrativamente, no solo políticamente. No es correcto y no tiene que ser ni sometido a debate", dijo.