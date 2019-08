PASO 2019: cómo se vota en las cárceles bonaerenses

En la Undiad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en San Martín, había dos mesas para que voten los presos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Gabriel Di Nicola SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 16:01

Carlos O. se levantó convencido de que no era un día más. Para él era una jornada especial. Tenía ganas de aportar su granito de arena para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuando le informaron de que estaba en el padrón electoral y le preguntaron si quería participar de las elecciones, no lo dudó y respondió que sí. "No me daba lo mismo votar o no", sostuvo mientras hacía la fila para emitir su voto en la mesa 99. Carlos es uno de los 1030 internos de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en San Martín. Está preso por tentativa de homicidio.

"Es un día especial porque podemos elegir. Con nuestro voto podemos hacer un aporte", dijo. Carlos O. es la segunda vez que vota en su vida. La anterior fue en 2015 y también lo hizo tras las rejas. Cuando estaba en libertad no aparecía en el padrón electoral; en prisión, sí.

En las 57 unidades penitenciarias bonaerenses están autorizados a votar en las PASO 27.037 presos. En principio solo lo pueden hacer los que está procesados sin condena firme, salvo que a pesar de su situación judicial (una sentencia en su contra) sigan en el padrón electoral.

"Pueden votar internas o detenidos que al momento de la elevación de los listados desde la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB a la Cámara Electoral transitaban la situación judicial de procesados", explicaron fuentes oficiales.

Hay presos que a pesar de estar en el padrón electoral no podrán emitir su voto. "Hay internos que no tienen el DNI en la cárcel. Algunos les dejan su documento a su familia", explicaron fuentes del SPB.

En la Unidad 48, si bien había 500 de los 1030 internos en el padrón electoral, solo estaban en condiciones de sufragar 194. Se armaron dos mesas, la 99 y la 100.

Por ejemplo, según informaron en el SPB, en las elecciones legislativas de 2017 fueron habilitados 15.744 internos de las cárceles bonaerenses y votaron 3538. Es decir, un 23 por ciento.

A los presos que están habilitados para votar y deciden no hacerlo se les da una constancia de "no voto", donde tiene que firmar el interno y la autoridad de mesa.

Los presos solo pueden votar por cargos nacionales. Es decir hoy eligen entre todos los precandidatos a presidente, vicepresidentes, senadores y diputados. Las autoridades de mesa son los docentes que dictan clases en las cárceles.

La fila en la mesa 99 de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario 48 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Las boletas que la Justicia Electoral distribuyó en las cárceles de todo el país son diferentes a las que usan los ciudadanos en libertad. Se trata de fichas con los datos y fotos de todos los precandidatos uno debajo del otro y con un lugar para marcar con un sello el elegido.

Las boletas que usan para votar los presos en las cárceles Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

"El viernes, en el aula, tuvimos una charla de educación cívica donde hablamos de las elecciones, de qué cargo se elijen e hicimos un repaso histórico de la ley Saénz Peña", explicaron a LA NACIÓN los docentes Marcela López y Lautaro Porras, las autoridades de la mesa 100. Ambos dictan clases en la Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) 721, que está dentro del penal.

Walter tiene 25 años. Está condenado por el delito de homicidio en ocasión de robo. Se levantó pocos minutos después de las 7.30. Tomó unos mates y comió tartas fritas que cocinó con sus compañeros de pabellón. Después de las 8 se enteró de que estaba en el padrón electoral.

Los presos de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerenses votaron en la mesa 99 y 100 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

"No lo dudé y dije que sí. Espero que sea la última vez que tenga que votar en una cárcel", dijo. Cumple una pena de diez años de cárcel. Lleva seis años y nueve meses en prisión. Es oriundo de Marcos Paz.