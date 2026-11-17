El Gobierno busca acelerar en el Senado el tratamiento de una reforma electoral que contempla la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aunque todavía no tiene asegurados los respaldos para aprobarla. Las conversaciones se concentran en los gobernadores y en los compromisos que podrían trasladarse luego a los legisladores de sus provincias: el oficialismo cuenta, hasta el momento, con 31 votos de los 37 que necesita para obtener la media sanción.

La primera prueba será conseguir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocada para este martes, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 26 de noviembre. El borrador reemplaza la eliminación de las primarias por su suspensión e incorpora la posibilidad de habilitar listas de acople o adhesión, uno de los reclamos de los mandatarios aliados.

Cómo negocia el Gobierno los apoyos para suspender las PASO

Las conversaciones se desarrollan principalmente entre la Casa Rosada y los gobernadores, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al frente de las gestiones. Esa dinámica deja en un segundo plano a varios senadores que suelen intervenir en la búsqueda de acuerdos parlamentarios y que, en este caso, aguardan las definiciones provinciales.

Aunque el Poder Ejecutivo sostiene que dispone de los apoyos necesarios, en el Senado persisten las dudas sobre el resultado. Incluso dentro del oficialismo hay legisladores que no comparten el optimismo de la Casa Rosada.

El texto en negociación conserva aspectos de la iniciativa original, como los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia. Sin embargo, la modificación del capítulo referido a las PASO y la inclusión de colectoras abren nuevas discusiones con los bloques que el Gobierno necesita para avanzar.

La falta de circulación del borrador también genera resistencia. Hasta el fin de semana, buena parte de los senadores desconocía su contenido, un factor que podría dificultar la firma del dictamen o derivar en pedidos de cambios.

Patricia Bullrich Hernán Zenteno - La Nación

Qué necesita el oficialismo para conseguir dictamen

La comisión que preside el libertario Agustín Coto constituye el primer obstáculo. Para obtener dictamen, el Gobierno debe reunir diez firmas y depende del acompañamiento de representantes del radicalismo y de los espacios provinciales.

Entre los respaldos que busca asegurar aparecen los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama. Se espera que Vischi y Suárez acompañen luego de los acuerdos alcanzados por los gobernadores Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo, respectivamente, con Santilli.

En Corrientes, una de las condiciones del entendimiento sería la inclusión de dos senadores del espacio de Valdés en las listas. En Mendoza, la negociación implicaría dejar fuera de la competencia por una candidatura oficialista al diputado Luis Petri.

La situación de Fama es diferente: no responde al gobernador catamarqueño Raúl Jalil y mantiene en duda su respaldo, en un escenario atravesado por la renovación de su banca el próximo año.

Entre los representantes provinciales, Alejandra Vigo reserva su definición, aunque desde su entorno recuerdan su posición favorable a suspender las primarias. También permanecen abiertas las posturas de Carlos “Camau” Espínola y Carolina Moisés.

En el caso de la tucumana Beatriz Ávila, se prevé que siga las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien mantiene una buena relación con la Casa Rosada, pero ya expresó su rechazo a la eliminación de las PASO.

Patricia Bullrich y Jorge Capitanich Santiago Filipuzzi

De dónde salen los 31 votos y cuáles siguen en duda

El bloque radical, encabezado por Vischi e integrado por diez senadores, tendrá un papel decisivo en una eventual votación. Además de los entendimientos con Valdés y Cornejo, el Ejecutivo alcanzó acuerdos con los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Leandro Zdero, de Chaco.

Con ese esquema, la UCR aportaría al menos siete votos a los 21 de La Libertad Avanza. Se trata de los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, y la chaqueña Silvana Lorena Schneider.

El panorama es menos claro para Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Los tres dejaron abierta la posibilidad de acompañar, pero no responden a un gobernador, lo que les da mayor autonomía en la negociación.

A los votos libertarios y los siete radicales, el oficialismo suma como confirmados a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, vinculados al gobernador Claudio Vidal, y a la neuquina Julieta Corroza. Así llega a los 31 respaldos, todavía seis por debajo del número necesario.

Otra definición pendiente es la de Pro, cuyo bloque preside Martín Goerling Lara y también integran Andrea Cristina y María Victoria Huala. El espacio defiende las PASO y no fijó una posición frente a los cambios del proyecto. Además, expresó malestar por la falta de acceso al borrador: “Si presentan eso, se abre una discusión de cero, más allá de que tengan los números”, advirtieron desde el bloque.

Debate en la Comisión de asuntos constitucionales del senado la reforma política, paso y ficha limpia Santiago Filipuzzi

El papel de los gobernadores del norte y las diferencias internas

En Convicción Federal, la definición está atada a las conversaciones entre los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que tenían previsto reunirse el lunes. De esas gestiones surgirán las directivas para Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

La salteña Flavia Royón, que integra un monobloque, también espera la decisión de Sáenz. Desde su entorno, sin embargo, anticiparon que se encuentra “más cerca de un no que de un sí”.

La negociación también expone diferencias dentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, la reactivación del proyecto es interpretada por algunos legisladores como una forma de marcarle límites a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, en medio de su interna con el sector de la Casa Rosada que responde a Karina Milei y los Menem.

La posible incorporación de listas colectoras agrega otro punto de tensión: Bullrich se manifestó en contra de ese mecanismo. Su inclusión podría facilitar acuerdos con gobernadores aliados, pero también abrir un nuevo frente de discusión dentro de las propias filas libertarias.