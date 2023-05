PASO en Mendoza: el PJ sacó ventaja en el debut de la Boleta Única, pero la UCR conserva expectativas en algunas comunas clave

escuchar

MENDOZA.- Tal como se preveía, en el primer turno electoral del año en tierra cuyana, con comicios adelantados en siete municipios y con un debut exitoso del sistema de Boleta Única Papel, el peronismo se alzó con la victoria en las PASO en seis de esas siete comunas , en las que ya gobernaba y donde había adelantado los comicios para evitar el arrastre de la UCR a nivel provincial.

Detrás, no muy lejos, quedó un radicalismo que sabía que era difícil ganar, pero que no se rinde para la instancia final. Incluso, apuesta a los 11 departamentos restantes y al premio máximo: la Gobernación, con la candidatura del exgobernador Alfredo Cornejo, en las primarias provinciales que se realizarán el 11 de junio y las generales del 24 de septiembre. Paradójicamente, el justicialismo irá a esas votaciones provinciales con pocas chances, ya que no logró erigir un candidato de peso.

Elecciones en Mendoza, departamento de Lavalle

Así las cosas, a pesar de las pujas internas y el impacto de la crisis nacional, el Frente Elegí, nombre que eligió a nivel local el Frente de Todos, dio el primer paso para retener, al menos por ahora, las comunas de Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz , en una jornada que transcurrió con normalidad, con más del 65% de participación ciudadana, que no evidenció complicaciones a la hora de votar bajo el nuevo formato de Boleta Única Papel, que deja atrás la tradicional lista sábana.

En tanto, en San Carlos el resultado benefició a “Encuentro por San Carlos”, un frente ligado al principal rival de Cornejo, el expresidente de Pro mendocino Omar De Marchi, quien abandonó las filas oficiales del partido “amarillo” para conformar su propia coalición, “La Unión Mendocina”, que también lleva como socios a los libertarios de Javier Milei.

Acá en San Carlos, junto a @mdanielorozco y @JorgeDifonso acabamos de dar la primera demostración firme de que juntos podemos hacerlo distinto y hacerlo mejor.



A los mendocinos les digo, fuerte y claro, que La @UnionMendocina va a transformar Mendoza. pic.twitter.com/RBDgYE5dRf — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 1, 2023

De acuerdo con los primeros cómputos dados a conocer por la Junta Electoral de Mendoza pasadas las 21.30 de este domingo, y con el 70% en promedio de los votos escrutados, el justicialismo mendocino, presidido por el kirchnerismo pero que encuentra resistencia en sus históricos caciques, tuvo la mejor performance como agrupación, aunque este primer resultado, que marca el rumbo para los comicios definitivos del 3 de septiembre, difícilmente tenga peso camino a las elecciones a gobernador.

Elecciones en Mendoza, Maipú

De hecho, el objetivo de los jefes comunales del PJ tradicional, entre ellos los que podían reelegirse por última vez, ya que desde 2019 la Constitución permite sólo dos períodos consecutivos, fue desdoblar los comicios y enfocarse en sus territorios, desconfiando del desempeño que luego pueda tener el partido a nivel provincial, a raíz de la compleja realidad política, económica y social que vive la Argentina.

Quiero felicitar a @omarchafifelix que representará al Peronismo. También a M. Sorroche por su esfuerzo.

La vida es un camino y esta elección es muy importante en este recorrido. Ha sido de gran crecimiento para mi y mis compañero/as a quienes abrazo con el corazón x su esfuerzo — Nadir Yasuff (@NadirYasuff) May 1, 2023

Noticia en desarrollo