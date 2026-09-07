La decisión del presidente Javier Milei de poner a Malvinas en el centro de la conversación pública dejó a la oposición descolocada. Patas para arriba.

A Axel Kicillof lo sorprendió inaugurando un caño de agua potable. y balbuceando, horas después: “Celebro que Milei haya dicho viva la patria”.

Juan Grabois, nuestro Che Guevara de mentirita, tuvo que tragarse un sapo, al reconocer: “Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”.

Miguel Ángel Pichetto, uno de los dirigentes más oportunistas del país, solo atinó a destacar “el oportunismo” de Milei.

Y, como si esto fuera poco, Cristina Kirchner y Sergio Massa llevan acumuladas 72 horas de silencio. ¿O de desconcierto?

Como el contenido completo de la cadena nacional del jueves se mantuvo en secreto, la mayoría de los portavoces abonados al sistema “hay que pegarle a Milei, no importa lo que diga ni importa lo que haga” quedaron en falsa escuadra.

Es más, muchos tuvieron que volver sobre sus pasos, como nuestro sorprendente colega, Pablo Duggan, admitiendo que era correcto lo que el presidente acababa de anunciar.

Por otra parte, resultó hasta divertida la intervención de Darío Villarruel, quien, a falta de información concreta, salió a desfigurar los hechos. Eso sí: siempre muy convencido, siempre muy asertivo.

Incluso la reacción de nuestro colega, Gustavo Sylvestre, se puede entender como una síntesis perfecta de la manera en que la oposición apareció, en términos generales “sangrando por la herida”.

Es evidente que el presidente encontró una ventana de oportunidad después de que Donald Trump coqueteara con la idea de revisar la histórica postura de los Estados Unidos a favor de Inglaterra sobre el conflicto de Malvinas.

Sin embargo, no es cierto que la cadena del jueves pasado haya sido pura improvisación. De hecho, desde enero de este año, cuando Cristian Auguadra apenas llevaba un mes como nuevo jefe de la SIDE, su equipo de comunicación se encargó de contactar a algunos periodistas, para anticiparles la preocupación del Gobierno argentino por la decisión que había tomado el consorcio Sea Lion de “iniciar la explotación petrolera off shore en Malvinas en los próximos meses”.

Por otra parte, Daniel Hadad, empresario periodístico al que se le adjudica contar con buena información tanto del Departamento de Estado como del Pentágono, le había anticipado a Jairo Straccia, en Radio La Red, que había movimientos parecidos a lo que el jueves terminó de ocurrir. Fue el 18 de diciembre del año pasado. y lo hizo así:

¿Lo terminó de convencer a Milei la ola de patriotismo que nos envolvió después de la victoria de la selección de fútbol contra Inglaterra, junto a la instalación de una bandera con la inscripción “las Malvinas son argentinas”, hecha sobre una sábana, con aerosol, y diseñada por unos amigos del jugador Thiago Almada?

No lo sabemos. ¿Fue la encuesta de Aresco que Julio Aurelio le hizo llegar a Milei en julio? Porque decía que el 81.5 por ciento de los consultados están de acuerdo con fortalecer el reclamo argentino en Malvinas.

Tampoco lo sabemos con certeza. Sí sabemos que Milei, cerca de las 21.30 del mismo jueves, mientras chequeaba, en vivo, las reacciones de los periodistas de diferentes señales de noticias, escribió una cadena de mensajes a su círculo de confianza. Lo hizo para explicar las “verdaderas razones” de su anuncio:

“Geopolítica: el cambio que está impulsando Estados Unidos y el rol de la Argentina en esa dirección”.

“Economía de recursos estratégicos: por las inversiones que están viviendo para energía, minerales y alimentos”.

“Demografía: la invasión de musulmanes sobre Inglaterra es un hecho”.

Milei también les explicó, con otra breve cadena de mensajes, porqué anunció sanciones para quienes ayuden a explorar petróleo al consorcio Sea Lion.

“Todas nuestras inversiones en energía nos permiten advertir a las empresas: si hacen negocios en Malvinas no podrán hacerlos en Vaca Muerta”.

“Por eso vamos no solo contra empresas, también contra los proveedores y los directores”.

Durante las horas siguientes al anuncio del Gobierno, fuentes cercanas a la Secretaría de Medios comentaron:

“La cadena sumó 30 puntos de rating, 6 por encima del promedio de la última”.

“El discurso fue considerado bueno, en términos generales. por el tono, por la convocatoria a oposición para trabajar juntos y hacer una pausa, y porque en vez de terminarlo con un “¡viva la libertad carajo!” lo hizo con un “¡viva la patria!”.

“Le será muy difícil a la oposición oponerse a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego, al proyecto de ley de creación del consejo de seguridad nacional, al endurecimiento de las sanciones a las empresas extranjeras que operan en Malvinas y al llamamiento a sumarse a toda la política, sin distinción”.

Quizá el último concepto sea el más relevante. Porque lo que hizo con su anuncio Milei fue arrebatarle, al peronismo en general y al kirchnerismo en particular, una de las banderas que siempre “vendieron” como propia: la de la soberanía de las Islas Malvinas.

Pero además del efecto de la cadena, el Gobierno recibió, en las últimas horas, otras dos noticias, a las que también consideró “muy buenas”.

Una: el anuncio de la baja en la participación de los negocios en Malvinas de tres de las más grandes empresas del mundo de los servicios en el sector petrolero: SLB, Bakers Hughes y Halliburton.

el anuncio de la baja en la participación de los negocios en Malvinas de tres de las más grandes empresas del mundo de los servicios en el sector petrolero: SLB, Bakers Hughes y Halliburton. Dos: el comunicado del grupo de los 6 (G6), apoyando la postura del Gobierno.

Incluye la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Es que Malvinas siempre funcionó como un superpoder

De hecho, en este caso, sus efectos inmediatos parecen tan contundentes, que habrían beneficiado a uno de sus principales impulsores, Santiago Caputo, sin detrimento del poder que siguen manteniendo Karina Milei y algunos miembros de la mesa política, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Sin embargo, como todo superpoder, Malvinas puede tener una contracara peligrosa. Por ejemplo: que los potentes anuncios de Milei terminen desvaneciéndose, con el paso del tiempo. Que que prevalezca la narrativa con la que machaca una y otra vez parte de la oposición, marcando la diferencia entre el discurso de Milei del 2 de abril de 2025 y el de la cadena nacional, del jueves 3 de agosto pasado.

Porque en 2025 llamó a los habitantes de las islas “malvinenses” y afirmó que aspiraba a que un día elijan a la Argentina “con los pies”. Pero en la cadena del otro día los caracterizó como “una población implantada en un territorio usurpado”.

Quizá la postura más ecuánime sobre la acción del Presidente la haya expresado la periodista Maia Jastreblansky, en las últimas horas. Vale la pena reproducir parte de su nota y vale aclarar, también, que después de publicar lo que sigue, puntualizó: “Las Malvinas no estuvieron en la agenda del Gobierno hasta ayer”.

Al comienzo de su análisis lo subió a su cuenta de X, dice así: “La cadena nacional de Milei sobre Malvinas probablemente haya sido de las acciones políticas más inteligentes de su mandato. Un anuncio con medidas realistas sobre una causa nacional que está en el corazón de cada argentino. Milei celebró las declaraciones de Trump pero cuando todos esperaban un cipayismo vacío, impulsó acciones concretas para defender la soberanía de las islas con lo nuestro”.

Tal vez por eso todavía deja la impresión que el Presidente dejó a la mayoría del sistema político “patas para arriba”.