Patrica Bullrich cuestionó a Cristina Kirchner por la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti: “Ya lo sufrimos con el caso de Santiago Maldonado”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, cruzó este jueves a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de que esta instruyera a sus abogados a recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el atentado que sufrió el 1° de septiembre en la puerta de su casa de Recoleta. “Ya lo sufrimos con el caso de Santiago Maldonado”, dijo tras escuchar el contenido del video en el que la exmandataria comunicó su decisión y cuestionó el desempeño de la magistrada.

“Esto me hace acordar mucho a la construcción de relatos que comienzan con una mentira, terminan con una mentira y generan la mentira, que la intentan, de tanto repetirla, convertirla en verdad. Nosotros ya lo sufrimos con el caso Maldonado, que desde el primer minuto hasta el último mintieron durante 78 días, hasta que 55 peritos les pusieron la mentira sobre la cara”, reflexionó Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

Tras ello, señaló: “Esta construcción del relato lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición, que hemos trabajado bajo las normas de la transparencia y del sistema repúblicano, al kirchnerismo, que ha violado todas las normas, que ha generado la corrupción más brutal que ha sufrido la Argentima, y que además intenta día tras día destruir el sistema republicano de poder por un sistema autocrático”.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

A criterio de la titular de Pro, la víctima de los ataques del kirchnerismo es en esta oportunidad la jueza Capuchetti, cuya tarea defendió. “Esto que dice Cristina Kirchner no figura en la investigación, es todo un invento. La persona que dice haber escuchado a Gerardo Milman es una persona que dijo que era senador, después diputado y luego asesor. Fue cualquier cosa y nosotros estamos acostumbrados a esto”, sostuvo y agregó: “Pero también hemos decidido desde hace muchos años enfrentar la mentria y no dejar correr el relato kirchnerista: con nosotros, Cristina, no”.

De esta forma, desestimó la declaración ante la magistrada de un testigo vinculado con el Frente de Todos (FdT) que dijo haber escuchado al legislador Milman afirmar: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”.

Tras manifestar su versión de los hechos, Bullrich remarcó: “El atentado a la vicepresidenta va en contra de lo que todos creemos que tiene que ser la conviviencia democrática en la Argentina. Nadie de Juntos por el Cambio (JxC) puede creer que la violencia es una forma de resolver los problemas en la Argentina y nunca la hemos alentado, justamente lo contrario. Quienes han hecho de la violencia una panacea es el mismo kirchnerismo”. Y en esa línea agregó: “La Argentina necesita verdad y terminar con un kirchnerismo que quiere manejar todo para salvar de la Justicia los hechos aberrantes cometidos con la plata de los argentinos”.

Más tade, a Bullrich le preguntaron si se daba cuenta de la presunta vinculación que “busca instalar Cristina Kirchner” entre el atentado en su contra y las figuras del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, y ella misma como sus ideólogos y financiastas. Entonces, insistió: “Yo me doy cuenta como me di cuenta con los binoculares con los que decían que habían visto que se habían llevado a Santiago Maldonado. Hace mucho tiempo me di cuenta de cómo construian la mentira absoluta. Y como me di cuenta de eso, todo lo que diga hoy Cristina entra dentro de esta locura que tiene el kirchnerismo de querer que la realidad se adapte a su necesidades políticas. Y la realidad, señora, es otra. La gravedad de lo ocurrido no la puede llevar a querer a meter a JxC, a mí, a Macri o a Milman en esa barbaridad”.

Y remató con relación a la acusación contra Milman: “Lo que tienen que hacer es una causa por falso testimonio al que mintió e inventó esa reunión. Así termina esto, que es un armado. Eso es lo que tiene que llevar adelante la Justicia sobre una persona que miente para inventar o intentar darle a la vicepresidenta argumentos falsos y mentirosos para construir un nuevo relato kirchnerista. Basta de relatos kirchneristas”.

