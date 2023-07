Patricia Bullrich buscó dejar atrás la derrota en Santa Fe subiendo al ring a Rodríguez Larreta

escuchar

Tras la derrota de su precandidata a gobernadora en Santa Fe, Carolina Losada, Patricia Bullrich intentó dar vuelta la página con una interpelación directa a Horacio Rodríguez Larreta, para que los aliados de su rival atenúen las críticas y las enmarquen “dentro del ámbito democrático” en este tramo decisivo de la campaña electoral.

El reclamo provino de un grupo de dirigentes y legisladores que responden a Bullrich luego de que el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López –que se referencia en Larreta–, advirtiera que instrumentar una política de represión para imponer orden social podría ser contraproducente y derivar en una nueva frustración. López comparó esa eventual situación con lo sucedido durante la crisis en 2001.

López enseguida aclaró que ve poco probable esa circunstancia, porque “Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que [el por entonces presidente] Fernando De la Rúa”. En ese sentido y a modo de explicación, recordó que en aquel tiempo “hubo un intento de un orden represivo” que no funcionó y que, cree, tampoco podría funcionar en las condiciones actuales.

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica Twitter

La reacción de los bullrichistas fue inmediata y apuntó, directo, contra Larreta. “Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no solo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”, señalaron, en una carta pública, los precandidatos a diputados nacionales Maximiliano Guerra y Cristian Ritondo –actual jefe del bloque de Pro–, acompañados por el precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, el radical Maximiliano Abad –precandidato a senador nacional– y el actual jefe de Pro, Federico Angelini. Todos ellos dirigentes del entorno más cercano de Bullrich.

Sorpresa

En las filas de Larreta se sorprendieron por la reacción, a su juicio desmedida, de los acólitos de Bullrich. “Justamente Patricia pide moderar el tono de campaña cuando ella hace gala de golpear duro”, reprochan.

En la Coalición Cívica, alineada con Larreta, atribuían esta carta pública a la necesidad del bullrichismo de dar vuelta rápida la página tras la derrota en Santa Fe de Carolina Losada a manos del radical Maximiliano Pullaro, apadrinado por Larreta. Con esta lógica, sostienen, buscaron una “excusa” –las declaraciones de López– para instalar de nuevo en la agenda de campaña la contienda con Larreta.

“Si bien la Coalición Cívica apoya la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta, Juan Manuel López no integra su círculo más cercano. Tampoco es candidato en estas elecciones. Por eso nos pareció desmedida la carta del bullrichismo. No tendría otra explicación que el intento de pasar rápidamente la página después de la derrota de Losada en Santa Fe e instalar la pelea nuevamente con Horacio”, atribuyen.

En su carta pública, los dirigentes bullrichistas reclamaron a Larreta para que inste a los suyos a “mantener las diferencias internas dentro del ámbito democrático”.

“No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich (...) no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO”, exhortaron.

“Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio”, siguieron, y precisaron: “Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo”, insistieron.

Cuidemos la Fuerza del Cambio. pic.twitter.com/gIEbjfI0jM — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 18, 2023

En este sentido, los firmantes advirtieron que las expresiones de López son preocupantes porque, a su juicio, “coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois”.

Larreta, desde Jujuy, tomó el guante. “Nosotros siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario, ni una sola critica personal, jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, dijo el jefe de gobierno porteño en alusión directa a su rival en las primarias.

En el entorno larretista, por caso, cuestionan que Bullrich exija a sus rivales que moderen el tono de campaña cuando la precandidata supo acusar de “ventajero” y “oportunista” a Larreta cuando éste criticó el modelo de gestión de Mauricio Macri, reacio a incorporar dirigentes de otras fuerzas a Juntos por el Cambio.

Por su parte, López cuestionó que con la carta involucren a Rodríguez Larreta al sostener que él no es candidato ni participa de la campaña.

“Lo que diga el candidato a Presidente de “El cambio de nuestras vidas” –quien seguramente no comparte mis expresiones– no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña”, destacó López a través de un hilo de Twitter.

He leído una carta que candidatos de @PatoBullrich le envían a @horaciorlarreta para que haga algo respecto de recientes declaraciones que hice y sobre las que he aclarado lo que creo pertinente en una columna de opinión.

(Abro hilo) — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 18, 2023

Y agregó: “Contrario a lo que dice esa carta, mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva”.

Antes, en una nota publicada en Infobae, el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica aseveró que “la épica no nos va a dar, por si sola, la posibilidad de llegar al gobierno nacional. Menos aún de lograr y sostener los cambios que son necesarios”.

“Las cosas no van a cambiar porque ‘conmigo esto se acaba’, porque si no se acaba algo será otra frustración, cada vez más difícil de asimilar. Si no es todo, algunos creerán que fue nada. Yo creo que será un poco todos los días, la épica estará siempre porque la batalla es infinita”, sostuvo.

