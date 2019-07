La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al gremio de los pilotos por los mensajes contra el Gobierno Fuente: Archivo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó con dureza la protesta de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que leyeron un mensaje crítico del Gobierno a los pasajeros a bordo de distintos vuelos. La funcionaria dijo que la medida es "ilegal" y la vinculó con la campaña del kirchnerismo para las próximas elecciones. Además, les pidió a los ciudadanos reaccionen ante una acción de protesta de este tipo.

"Es algo absolutamente ilegal. Es propaganda fuera de lugar. Los pasajeros no tienen por qué escuchar el mensaje utilizando el medio de trabajo", aseguró Bullrich durante una entrevista que concedió anoche al canal A24.

"Si me pasa eso en un avión, me paro y les digo: 'Me saca ese mensaje ya'", afirmó.

La Casa Rosada se volvió a enfrentar ayer con los impulsores de la protesta: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que lidera Pablo Biró. Mientras que los gremialistas amenazaron con nuevas protestas, el Gobierno afirmó que habrá sanciones para los pilotos.

"Esto es como cuando te ponían en el avión el diario de ellos. Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa y pensamos distinto'", aseguró Bullrich.

Los pilotos nucleados en APLA resolvieron leer al final de cada vuelo un comunicado dirigido a los pasajeros para cuestionar la política aerocomercial del Gobierno. Biró defendió la medida: dijo que se trata de una estrategia de comunicación, que se suma a la actividad que realizan a través de las redes sociales, videos y asambleas.