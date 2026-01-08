Bullrich volvió a criticar a Larreta por su crítica a EE.UU. tras la captura de Maduro: “Churchill o Chamberlain”

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas y lo llevara a Nueva York, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta protagonizaron un tenso cruce en redes sociales: el exjefe de Gobierno tildó al líder del régimen chavista de dictador aunque cuestionó el accionar de Donald Trump. Por esto último, la senadora lo acusó de “tibio”. El miércoles por la noche en una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad volvió a apuntar contra ex-Pro y destacó que la postura del legislador porteño es “una mentira”.

“Es la verdad. Esa posición es la no posición. Hay una dictadura y te están matando, te secuestraron a Nahuel Gallo y otros argentinos, y es una dictadura que intentó entrar a la Argentina con dinero, y este señor te dice que hay una dictadura pero habla del principio de soberanía de los Estados. Eso es [Neville] Chamberlain, un tibio. En cambio, [Winston] Churchill es el que dijo de ir contra el nazismo porque iban a matar a todos”, analizó la ministra en LN+.

En esta línea, aseguró: “Vos tenés dos opciones en la historia: o sos Churchill y vas al frente, o sos Chamberlain, que quería negociar con Alemania. Cuando tenés claro el proyecto de humanidad hay que ser claro. Está bien que se hayan llevado al dictador de Maduro. Ese principio es una mentira”.

Bullrich, en tanto, ratificó su postura a favor de la captura de Maduro y ejemplificó: “Si la Argentina hubiese podido ir a Irán y traer a nuestro territorio a los que atentaron contra la AMIA, ¿lo hubiésemos hecho? Yo sí“.

Por otro lado, analizó la reacción del expresidente Mauricio Macri tras la captura de Maduro y respaldó su posición: dijo que fue “contundente” respecto a la importancia de la operación que Estados Unidos llevó adelante y “no tuvo doble discurso”.

En cuanto a la situación en Venezuela, la senadora afirmó que la posición del gobierno argentino se basa en una cuestión “moral”, además de política. “Venezuela era un país sin salida, con un dictador que destruyó el país en economía y en la sociedad. Se convirtió en un narco estado. Es un sistema clientelar que se basaba en el narco como una forma de financiamiento paralelo”, destacó e indicó que, en este marco, que Maduro haya sido trasladado a tribunales es “algo justo”.

“Para nosotros tiene implicancias porque desde el primer momento tomamos esa posición, desde hace tiempo. Planteamos que tiene que haber una salida y ya empezó el proceso de transición”, declaró. Además aseveró que la Argentina no tenía información sobre la operación, aunque la exministra preveía que los movimientos desde agosto en la zona “iban a terminar en algo”.

Acto seguido, sumó: “Estados Unidos no podía hacerse el que iba a jugar a algo y no. Ahora las cosas se están aclarando más. Hay una transición y el cierre del Helicoide, que es muy importante porque comienza a mostrar la deschavización de Venezuela”.

También apuntó contra China, Irán y Cuba, a quienes acusó de llevarse el petróleo venezolano cuando Maduro estaba en el poder y recalcó: “¿Cómo es posible que los fallecidos de la operación fueran cubanos? Este es un tema de construcción de democracia. Ese sistema mató de hambre a los venezolanos para contribuir con regímenes".

Bullrich, además, apuntó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que su discurso es “un poco contradictorio”. “Tiene una posición pro Maduro, la cual espero que los colombianos cambien cuando vayan a elecciones. Pero, por otro lado, ha desplegado una gran parte del Ejército para impedir que haya una cruzada. Por un lado es muy pro Maduro pero, por el otro, cuida el territorio. Es un poco contradictorio”, cruzó.

Manejos en la AFA: “Dejaron todos los dedos marcados”

En otro tramo de la entrevista, la senadora se refirió a las denuncias por corrupción contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que tienen como principales apuntados al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino. Al respecto, señaló: “Se está configurando un modelo de uso de dinero en un sentido de alimentar a una dirigencia en sus gustos y sus peores prácticas. Eso queda cada día más caro. Dejaron todos los dedos marcados. Es una causa bastante simple".

“Dicen que Toviggino es el dueño de Carnaval, pero yo no lo sé. Nosotros tenemos que seguir adelante con la sana política del Presidente: no meternos en la Justicia, que ellos hagan lo que tengan que hacer y respetemos la división de poderes”, continuó.

Consultada sobre la supuesta relación de Sergio Massa con los hechos de investigados, Bullrich señaló: “Massa es un tipo vivo. Todos dicen que está en todos lados pero nunca hay nada. No figura en ningún lado, se te escurre. Yo no puedo asegurar que él esté o no, no tengo las pruebas. Su práctica política apunta siempre a un modelo de poder donde manejan la justicia, pero ahora no he leído más que comentarios”.