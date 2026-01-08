Jorge Macri y Grabois se cruzaron en redes a raíz del desalojo de un predio

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desalojó este miércoles un predio en Parque Avellaneda donde funcionaba una planta de reciclado, al denunciar que se trataba de un espacio “tomado ilegalmente”. El espacio era gestionado por la “El Amanecer de los Cartoneros”, una cooperativa que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del dirigente social Juan Grabois, quien reaccionó con dureza horas después de lo sucedido.

El diputado nacional le salió al cruce al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y lo tildó de “meterse con gente humilde”, mientras que el funcionario le elevó la apuesta: “Nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada”.

Después del operativo, Macri había compartido en sus redes sociales un video en el que se ve a la policía ingresando al predio y escribió: “Siempre lo mismo. Parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al MTE, de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”.

Horas más tarde, Grabois trató a Macri de “rata” y lo acusó de “meterse con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”. “Si se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo”, advirtió además.

Luego, el diputado dijo que el jefe de Gobierno “disfraza su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival”. “Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”, añadió.

Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada.

Pero acá las cosas cambiaron.

En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar.



Propiedad recuperada número 553. Y seguimos. https://t.co/AkoWQMPEab — Jorge Macri (@jorgemacri) January 7, 2026

En tanto, Macri volvió a arremeter contra Grabois y señaló que el militante “nunca fue muy amigo de la propiedad privada”, y le advirtió: “Acá las cosas cambiaron. En la Ciudad, la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar. Propiedad recuperada número 553. Y seguimos”.

Tal como informó LA NACION, desde la administración de Jorge Macri detallaron que el establecimiento, ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin permiso. “La recuperación de este predio se enmarca en las políticas del gobierno porteño para ordenar el espacio público. La actual gestión viene llevando adelante un plan de ordenamiento y seguridad que en estos dos años ya permitió recuperar más de 550 propiedades tomadas y devolverlas a sus dueños”, indicó el gobierno porteño.

Desde el MTE, a su vez, emitieron un comunicado en el que indicaron que el predio fue otorgado a la cooperativa hace más de 15 años por parte del propio gobierno porteño para tareas de reciclado y relataron: "Desmentimos categóricamente que este ocupado ilegalmente .En lo concreto, trabajan 200 trabajadores, cumple funciones el propio personal del GCBA y se recuperan mensualmente más de 100 toneladas de material reciclable, entre los que se encuentran aproximadamente 25 toneladas mensuales de retazos de tela".

Siempre lo mismo, parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, vinculada al MTE de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda.



Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada. pic.twitter.com/dFU8A0QNpi — Jorge Macri (@jorgemacri) January 7, 2026

“Desde hace meses que venimos dialogando con las autoridades porque entendemos que por la operatoria propia una planta de reciclado puede causar molestias a los vecinos circundantes. Pero en el último tiempo, ese dialogo fue cortado unilateralmente, y desde la Dirección de Reciclado de la Ciudad se desentendieron de la problemática. No demostraron ninguna capacidad para solucionar el problema real, poniendo así en riesgo la fuente de trabajo de 200 compañeros, y también poniendo en serio riesgo la posibilidad de recuperación de cientos de toneladas de material reciclable que genera la Ciudad, ya que no han presentado ninguna alternativa para su recuperación", continuaron.

En el operativo participaron 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención. Desde el gobierno luego aclararon que el predio será devuelto a la Dirección General Administración de Bienes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá el destino del lugar.

Por su parte, Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, sostuvo que la Ciudad va a intervenir cada vez que sea necesario “garantizar el orden y la tranquilidad” de los vecinos y explicó: “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal”.