Patricia Bullrich criticó a Cristina Kirchner tras el ataque a su despacho: “Tienen las manos llenas de piedras”

La jefa del Pro, Patricia Bullrich, cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras los ataques que recibió a su despacho durante la marcha del jueves contra el acuerdo con el FMI. “Cristina Kirchner avaló todas las acciones violentas en contra de la democracias”, sostuvo Bullrich en una entrevista con José Del Rio en LN+.

“ Cristina Kirchner justifica la violencia desde 2017. Ahora le tocó a ella. Sin embargo, lo importante es lo que está de fondo. Cristina avaló todas las acciones violentas en contra de la democracias. Avaló las contramarchas contra el campo, que se crucen camioneros por la 125, no le pasó tampoco el mando a (Mauricio) Macri”, precisó en Comunidad de Negocios.

Al igual que lo hizo el asesor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, la presidenta del Pro tildó al video publicado en las redes sociales de la vicepresidenta, que muestra las consecuencias de los ataques desde las afueras del Congreso, como “una filmación cinematográfica”.

Un manifestante apunta su honda durante la protesta frente al Congreso mientras los legisladores se preparan para votar la ley para ratificar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional Rodrigo Abd - AP

Bullrich cuestionó también a Andrés Larroque, de La Cámpora. “Larroque tiene las manos llenas de piedras. Ellos tienen las manos llenas de piedras” , advirtió, en alusión al ataque que en 2017 sufrió el Congreso cuando se discutía la reforma jubilatoria. “Nos tiraron 14 toneladas de piedra”, reiteró.

“(Victoria) Donda, (Andrés) Larroque, (Leopoldo) Moreau salieron fuera del Congreso a apoyar a los que estaban con piedras y armas caseras en la plaza. Han utilizado y avalado esta metodología. ¿Quiénes estaban en la plaza? Juntos por el Cambio no era. Eran ustedes”, agregó.

También, insistió que “no podemos seguir aceptando las tomas de todos los días” o “que el país esté bajo la violencia cuando no le gusta determinada ley”. “Lo que sí, hay algo que debemos tener todos en cuenta. Los mismos sectores que tiraron piedras en 2017 son los que las tiran ahora. Ellos fueron y son siempre los que ponen a la democracia en una situación límite”, consideró.

Por otro lado, la jefa del Pro dijo que el Gobierno no podrá aumentar las retenciones y calificó la decisión de inconstitucional. “No van a poder”, advirtió.

Así quedó el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de se atacado a piedrazos durante una manifestación contra el FMI en las inmediaciones del Congreso de la Nación Captura

Sobre las retenciones: “No las van a poder subir. Es inconstitucional”

Bullrich se pronunció respecto del cierre a las exportaciones y aumento a las retenciones del aceite y harina de soja. Calificó la decisión de inconstitucional y dijo que “no van a poder” salirse con la suya. “Es una provocación total y absoluta. No podemos seguir atacando al sector privado que sostiene a un estado cada vez más improductivo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que dicha suba “tiene que ir al Congreso” ya que “al haberse caído el presupuesto, no existe ningún tipo de delegación que la sustente”. “No hay posibilidad de subir o bajar las retenciones si no es por el Congreso o si no figura en el presupuesto. No las van a poder subir”, insistió.

Luego, Bullrich anticipó que se vendrá “una batalla política y judicial” en consecuencia de la medida impulsada por el Gobierno y criticó: “La Argentina necesita producción. Y lo que ellos hacen es nuevamente caer sobre el sector del campo. Es de un nivel de inconsciencia, de falta de entendimiento enrome”.

“Estamos al límite de las retenciones. Nosotros las llevamos al 10 y ahora están en un 31. Estamos al límite de la constitucionalidad porque no lo pueden hacer y de la inconstitucionalidad porque ya no sabemos hasta dónde pueden llegar”, cerró.